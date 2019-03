El vicealcalde de Madrid niega un trato de favor al promotor del evento del Madrid Arena

DECLARACIONES EN LA SEXTA

El vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha negado un trato de favor al promotor del evento en el Madrid Arena: "Nunca he tomado una decisión para favorecer al señor Miguel Ángel Flores. No es amigo personal mío, es tan sólo un conocido". Además añade que "no es competencia del Ayuntamiento controlar lo que sucede en el interior".