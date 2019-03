Veranear es disfrutar pero también cooperar

Hay gente que no concibe las vacaciones recreativas, sino las vacaciones que aportan, enseñan y ayudan a los demás, son cooperantes. Este es el caso de Esther. "Me hago la maleta y en ella me llevo un saco, me llevo la mosquitera", comenta.

Esther se prepara para pasar un mes en Salvador y Guatemala. Durante un mes va a recibir un curso de cooperación sobre el terreno.

Cada verano, cientos de españoles se embarcan en proyectos de cooperación internacional de forma voluntaria. Felix ha viajado a México, Congo, Cuba, Burundi o Ruanda.

De Guatemala por ejemplo guarda muchos recuerdos, "allí fue fundamental la gestión de las granjas para que los autóctonos tuvieran a sus propios animales y así ser un proyecto sostenible", relata.

A Félix no le mueve el turismo sino "una manera distinta de viajar", el mismo que ha convencido a Esther a tomar el avión.