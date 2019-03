Velas y peluches recuerdan a Ruth y José en Huelva

Velas y peluches recuerdan a Ruth y José en la Plaza de las Monjas de la capital onubense, donde se han concentrado decenas de personas que desconocían que la familia materna había desconvocado la concentración para reclamar Justicia para los niños prevista para este mediodía.



Una vez en la céntrica plaza, que durante los casi once meses de desaparición ha sido uno de los principales escenarios en los que se ha reclamado el regreso de los pequeños, los ciudadanos no han podido dejar de mostrar su indignación y repulsa por el giro que ha dado el caso y los últimos datos que apuntan a que podrían haber sido quemados en la finca de Las Quemadillas -en Córdoba-.



Los concentrados han querido manifestar, a través de los medios de comunicación, su apoyo para Ruth Ortiz, madre de los menores, en unos momentos en que la mayoría coincide en calificar como "horribles" y para reclamar justicia para los menores al entender que "su muerte no puede quedar impune".



En este punto, muchos de los vecinos allí presentes han hecho suya la petición social que cada vez cobra más fuerza de que el sistema penal español recoja la cadena perpetua para casos de "una crueldad" como ésta, han dicho.



Desde el pasado octubre de 2011, la Plaza de las Monjas de Huelva ha sido punto de encuentro para miles de personas que en distintas concentraciones, primero semanalmente, todos los jueves, y desde abril, el día 8 de cada mes a las 20:00 horas, no han perdido la esperanza y han reclamado la libertad para Ruth y José. La familia materna tenía previsto celebrar hoy una más, pero ha sido aplazada por "falta de ánimos" y se espera que se ponga una nueva fecha.



En Córdoba, este lunes 150 personas pertenecientes a la plataforma de apoyo a los niños desaparedios se manifestaron en las calles y montaron un pequeño altar frente a la casa de Catalina Bretón, la hermana del presunto asesino. En la pared próxima se lee una frase significativa que dice "Vosotros tenéis derecho a mentir, ¿Dónde están nuestros derechos?"