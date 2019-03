Los vecinos de Manzanera instalan una alarma que alerta de los robos al son de Manolo Escobar

Ante los numerosos casos de estafas y de robos al descuido, los vecinos de Manzanera, han instalado una alarma que en vez de alertar con la tradicional sirena hace sonar 'Mi carro', de Manolo Escobar.

La popular canción es la contraseña para advertir a los vecinos de la presencia en el pueblo de gente desconocida o sospechosa.

El alcalde de Manzanera, Manuel Lázaro, relata la manera en la que los ladrones tratan de ganarse la confianza de los vecinos. "Suelen venir varias personas y señalan el tiempo que llevan sin verlos. Les hablan como si les conocieran de toda la vida", explica el alcalde.

Los asaltantes distraen a sus víctimas con todo tipo de excusas mientras otros compañeros actúan. Llevan a cabo pequeños hurtos en la calle o incluso dentro de sus casas.

Una auxiliar del ayuntamiento de Manzanera, Rosa Ramos, relata alguna de las excusas que emplean los ladrones: "Hay gente que dice que necesita hablar por teléfono porque se le ha averiado el coche y no tiene cobertura en su móvil, e intenta entrar".

Otro vecino del pueblo comenta que "entran al domicilio, hablan con la pareja de abuelitos y les distraen un poco mientras otros dos se intentan colar".

Una de las víctimas de los robos, Ramón Cervera, explica la manera en la que le robaron una cadena: "Salen el conductor y una chica con un mapa de carreteras. La chica me pone la mano en el hombro y me da las gracias. Cuando me pongo la mano en el hombro me doy cuenta de que me habían quitado la cadena. Así de sencillo y así de fácil".

Los vecinos esperan que la ingeniosa alarma consiga disuadir a los ladrones.