Efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de noviembre?

El 19 de noviembre de 2007, la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo conmemoran sus Bodas de Diamante, 60 años de matrimonio, en una ceremonia solemne en la Abadía de Westminster. El acto reúne a miembros de la familia real, líderes políticos y personalidades internacionales, en un homenaje que destaca la estabilidad y el compromiso de la pareja en medio de décadas de cambios sociales y políticos.

La celebración trascendió lo personal para convertirse en un símbolo de continuidad. Durante la ceremonia, se recordó la trayectoria compartida por la reina y el duque, marcada por momentos de crisis y de esplendor en la historia contemporánea del Reino Unido. Las imágenes del evento recorrieron el mundo, reforzando la figura de Isabel II como referente de permanencia en la Corona británica y consolidando el legado de una unión que ha acompañado a la nación durante más de medio siglo.

Un 19 de noviembre, pero de 1859, comienza la guerra de África entre España y Marruecos. El conflicto estalla tras una serie de tensiones fronterizas en el norte africano, cuando las tropas españolas emprenden una ofensiva para asegurar sus posiciones en Ceuta y Melilla. La campaña, que se prolongó hasta 1860, movilizó a miles de soldados y despertó un fervor patriótico en la península, mientras la prensa seguía con detalle cada avance militar. Esta guerra no solo redefinió la influencia española en la región, sino que también dejó una huella profunda en la política y la sociedad de la época.

¿Qué pasó el 19 de noviembre?

1493.- Colón desembarca en la isla de Borinquen, a la que llamó San Juan Bautista, hoy San Juan de Puerto Rico.

1819.- El Museo del Prado de Madrid abre sus puertas por primera vez con tan solo 311 obras expuestas.

1850.- Inauguración del Teatro Real de Madrid.

1875.- El general Martínez Campos somete los últimos focos de resistencia carlista en Cataluña.

1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal.

1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría.

1995.- Victoria del candidato socialdemócrata, el ex comunista Aleksander Kwasniewski, en las presidenciales de Polonia frente al presidente saliente, Lech Walesa.

2001.- El periodista español Julio Fuentes, del diario 'El Mundo', otros tres colegas occidentales y uno afgano, son asesinados entre Jalalabad y Kabul (Afganistán).

2002.- Catástrofe del petrolero "Prestige" con 77.000 toneladas de fuel. Se parte en dos, es remolcado mar adentro y se hunde a menos de 250 kilómetros de Fisterra (Galicia, España).

2013.- La escritora mexicana Elena Poniatowska gana el Premio Cervantes.

2018.- La serie española 'La Casa de Papel' recibe el premio Emmy Internacional en la categoría de mejor drama.

¿Quién nació el 19 de noviembre?

1913.- Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.

1917.- Indira Gandhi, política india.

1918.- Margarita Landi, periodista española.

1933.- Larry King, periodista y escritor estadounidense.

1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.

1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense.

1999.- Yevguéniya Medvédeva, patinadora rusa.

¿Quién murió el 19 de noviembre?

1828.- Franz Schubert, pianista y compositor austriaco.

1963.- Carmen Amaya, bailaora española.

1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.

2001.- Julio Fuentes, periodista español.

2015.- Ricardo de la Cierva, historiador español, escritor y exministro de Cultura.

2017.- Jana Novotna, tenista checa.

2021.- Carlos Marín, cantante lírico español, miembro del grupo Il Divo.

¿Qué se celebra el 19 de noviembre?

Hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre.

Horóscopo del 19 de noviembre

Los nacidos el 19 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 19 de noviembre

Hoy, 19 de noviembre, se celebra los santos Máximo de Cesárea, Simón, Azas, Federico de Jansoone y santa Matilde Hackeborn.