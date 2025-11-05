Vídeo: Robo de película con alunizaje en un bar de Maspalomas

Los vecinos y comerciantes de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, no salen de su asombro tras el suceso ocurrido en la madrugada del domingo al lunes en el bar Nicolás Ca'Maso. Se trata de un atraco de película con alunizaje incluido en un conocido bar familiar de toda la vida. El atraco ha dejado sorprendidos a sus dueños: "Estamos asombrados, nunca ha pasado algo así en Maspalomas", dice el propietario.

Los ladrones accedieron al local tras estrellar violentamente un coche contra la puerta principal del bar destrozando la barra: "Me desarmaron el bar", afirma el propietario que aún no ha tenido tiempo de cuantificar los destrozos producidos por los atracadores, o por el atracador, porque en el vídeo de las cámaras de seguridad solo se aprecia a una persona. Al parecer, su objetivo era muy claro, sabía a lo que iba y probablemente conocía y tenía estudiado el establecimiento. Su objetivo era sustraer la caja de la máquina tragaperras y así lo hizo en pocos minutos.

El robo ha quedado registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, y en el vídeo se puede observar como en plena noche, concretamente a las 3.45h de la madrugada, un vehículo se empotra violentamente contra la puerta y sale un hombre vestido de negro con una especie de barra metálica en las manos. Aparentemente el objetivo se le resiste porque el ladrón se monta de nuevo en el coche, maniobra unas cuantas veces y vuelve a embestir la barra del bar. Se baja de nuevo del vehículo y ahora sí, accede a la caja de la máquina tragaperras y se hace con el botín.

Investigación abierta

En menos de 4 minutos el hombre huye en el coche y desaparece del lugar dejando el bar completamente destrozado. El ladrón se salió con la suya por muy poco, porque solo 2 minutos después de que el coche del ladrón desaparezca de la escena del robo, aparecen dos agentes de la Policía Nacional que acceden al local con linternas pero el caco ya no se encuentra en el interior. "No tenemos ni idea de cuanto se han llevado, eso lo controla la máquina de juego...Se llevaron toda la recaudación de la tragaperras", explica el dueño del bar.

Ahora hay una investigación abierta para localizar al ladrón, y los dueños del bar tendrán que comenzar a reparar y cuantificar todos los daños causados, además de reforzar la seguridad del local.

El bar, conocido entre los vecinos como 'El Lomo', por el nombre de la calle donde se sitúa, es uno de los establecimientos más conocidos del sur de Gran Canaria, frecuentado por residentes y turistas. Ahora la zona permanece vigilada mientras avanza la investigación.

