Quiénes son los narcos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el peligroso grupo mexicano que tenía su "oficina" en España

La Policía ha desarticulado en varias ciudades españolas la estructura que el Cártel de Jalisco Nueva Generación había instalado en el país como su "oficina" de operaciones en Europa. En el dispositivo han sido detenidas 20 personas, entre ellas miembros de este grupo mexicano, integrantes de la Camorra italiana y personas vinculadas a organizaciones colombianas. La red se dedicaba a introducir grandes cargamentos de droga procedentes de Sudamérica para distribuirlos por distintos puntos del continente.

Según la información policial, la organización utilizaba envíos de maquinaria pesada para ocultar la droga durante el tránsito desde Sudamérica. En el marco de la operación se han intervenido más de 2.000 kilos de estupefacientes, principalmente cocaína y anfetamina, listos para su distribución.

El objetivo de estos cargamentos era abastecer mercados de varios países europeos, entre ellos Portugal, Países Bajos, Italia y España. Las pesquisas sitúan a los grupos mexicanos como responsables directos de la custodia de la mercancía una vez llegaba al territorio español, antes de su envío a otros destinos.

Fincas aisladas y un empresario español en la logística

La droga se almacenaba y vigilaba en fincas aisladas en las provincias de Ávila y Madrid. En estos enclaves, la red había establecido fuertes medidas de seguridad, con rotación periódica de los responsables cada tres meses para reducir el riesgo de ser detectados. La estructura funcionaba con un alto grado de compartimentación: apenas existía contacto entre los diferentes escalones y se recurría a sistemas como circuitos cerrados de televisión para controlar accesos y movimientos.

Dentro de la red, un empresario español desempeñaba un papel clave en la logística y en el blanqueo de los beneficios obtenidos. Su función consistía en articular los transportes, coordinar la llegada y salida de la mercancía y dar salida al dinero generado por la venta de la droga a través de actividades aparentes legales.

¿Quiénes son?

El Cártel de Jalisco Nueva Generación está considerado una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México. Las autoridades subrayan su capacidad para proyectarse fuera del país y establecer estructuras en otros continentes. También lo vinculan con episodios de violencia extrema y con instalaciones destinadas al entrenamiento de sicarios.

Entre esos lugares figura un rancho conocido como el "Auswich mexicano", donde se han localizado fosas clandestinas, restos humanos quemados y los cuerpos de decenas de personas desaparecidas. La caída de esta "oficina" en territorio español se enmarca en los intentos policiales de frenar la expansión de este grupo y de cortar sus rutas de suministro hacia Europa.

