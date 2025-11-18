Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"

El juicio oral contra una médico forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla acusada de vejar a víctimas de agresiones sexuales se celebraba esta mañana hasta que Jesús Escudero, el abogado de la forense pedía la anulación del mismo por irregularidades en la instrucción. Las víctimas, la forense y testigos citados por las partes tenían que declarar en el inicio del juicio pero tanto el fiscal como el juez del caso aceptaban la suspensión y su aplazamiento para analizar y estudiar los razonamientos planteados por Escudero "en la fase de cuestiones previas hemos hecho valer diversos quebrantos de garantías procesales y constitucionales" señalaba.

La defensa de Ana Fuensanta, la funcionaria forense, ha pedido que se inicie desde el principio todo el procedimiento al entender que el juez que realizó todas las declaraciones no estaba habilitado ya que sustituía a la jueza titular. En la sala ha manifestado también que no se tomó juramento de decir la verdad a una testigo "quebrantos flagrantes" entiende el letrado que trabaja para la absolución "no vamos a conformar ni aceptar culpa".

Los hechos que hoy se tenían que juzgar sucedieron en tres ocasiones entre 2019 y 2022. Tres delitos contra la integridad moral se le imputan a la médico forense acusada de vejar a varias mujeres, víctimas de agresiones sexuales. Según el escrito de la Fiscalía que es quien ejerce la acusación "tras la denuncia de la propia Junta de Andalucía" indica Jesús Escudero, la médico encargada de examinar y buscar signos de violencia sexual cuestionaba el comportamiento de las víctimas dándoles a entender que la culpa la tenían ellas provocando que algunas no denunciaran.

"Simplemente no ha habido nada"

Ana Fuensanta a la salida del juzgado manifestaba que nunca ha dicho nada irrespetuoso y que "la verdad siempre sale a la luz" ya que esto no puede llegar a nada porque "simplemente no ha habido nada" sentencia la forense que se describe como una persona cristina y que no quiere nada malo para nadie incluso para sus enemigos. La médico forense que fue apartada por la Consejería de Justicia de su labor de atención a las víctimas de delitos sexuales aunque sigue trabajando en los juzgados afirma que este caso es "un caso de acoso laboral, parte de la denuncia de la directora del Instituto de Medicina Legal que aportó documentación falsa" agrega.

La Fiscalía que en su escrito pide para ella un año de cárcel por cada delito y tres años más por inhabilitación manifiesta que la forense en lugar de seguir el protocolo realizó juicios de valor. En una ocasión le dijo a una joven que acudió al hospital "le vas a destrozar la vida a este chico, no tendrías que haberte ido con él" detalla el escrito. En otra ocasión la médico le comentó a otra de las víctimas que fue encontrada sin ropa interior y seminconsciente "no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda salir sin bragas" y a una tercera chica de solo 18 años le preguntó ¿por qué te dejaste quitar la ropa?. Varias de estas mujeres terminaron llorando y no denunciaron.

El juez del caso ha decidido aplazar la vista para el 12 de junio de 2026 "cuando se celebre el juicio será el momento de que yo pueda hablar" concluía la acusada a la salida del Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla.

