Noticias de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El informe de la OCU, la detención del presidente de la diputación de Almería, la denuncia de los vecinos de Barcelona por el incendio en las barracas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy miércoles 19 de noviembre.

Caso Cerdán

El 2%. Esa era la 'mordida' que se llevaba la empresa vinculada a Cerdán de las obras con Acciona. Servinabar consiguió así cerca de 7 millones de euros. Dinero del que también se habrían beneficiado Koldo y Ábalos. El informe de la UCO incluye fotografías de algunos encuentros y viajes.

Presidente de la diputación de Almería

El presidente de la diputación de Almería (PP) era detenido y la UCO investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. También se ha detenido al vicepresidente de la Diputación y el alcalde de Fines. El PP les ha suspendido de militancia.

Zelenski contempla el Gernika

El cuadro es símbolo de la brutalidad y la crueldad de las guerras. Es la imagen que deja su tercera visita a España. Antes ha estado en el Congreso y también se ha reunido con la industria de defensa española. Ya en Moncloa, ha firmado una decena de acuerdos por valor de 800 millones de euros para armar y reconstruir Ucrania

Caso obispo de Cádiz

Primera valoración del Papa León XIV sobre el caso del obispo de Cádiz. Zornoza está denunciado por abusos sexuales a un menor y todavía sigue en su cargo. El Pontífice confía en la investigación y asegura que habrá consecuencias cuando concluya.

Vecinos Barcelona

Denuncian inseguridad y malas condiciones en el asentamiento que ha ardido. Los dos heridos están fuera de peligro. La investigación continúa para determinar si el incendio fue intencionado o un accidente.

Belenes

A poco más de un mes para Navidad, algunos ya ponen el Belén. Claro que este es uno de los más grandes de España: son 145 metros cuadrados con 500 figuras hechas en barro cocido y pintadas a mano. 72 voluntarios han invertido miles de horas de trabajo para dar vida a este belén que cuenta con efectos de luz, de sonido, piezas mecánicas controladas y elementos naturales como el agua para sus ríos y cascadas.

