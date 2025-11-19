Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El informe de la OCU, la detención del presidente de la diputación de Almería, la denuncia de los vecinos de Barcelona por el incendio en las barracas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy miércoles 19 de noviembre.

Caso Cerdán

El 2%. Esa era la 'mordida' que se llevaba la empresa vinculada a Cerdán de las obras con Acciona. Servinabar consiguió así cerca de 7 millones de euros. Dinero del que también se habrían beneficiado Koldo y Ábalos. El informe de la UCO incluye fotografías de algunos encuentros y viajes.

Presidente de la diputación de Almería

El presidente de la diputación de Almería (PP) era detenido y la UCO investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. También se ha detenido al vicepresidente de la Diputación y el alcalde de Fines. El PP les ha suspendido de militancia.

Zelenski contempla el Gernika

El cuadro es símbolo de la brutalidad y la crueldad de las guerras. Es la imagen que deja su tercera visita a España. Antes ha estado en el Congreso y también se ha reunido con la industria de defensa española. Ya en Moncloa, ha firmado una decena de acuerdos por valor de 800 millones de euros para armar y reconstruir Ucrania

Caso obispo de Cádiz

Primera valoración del Papa León XIV sobre el caso del obispo de Cádiz. Zornoza está denunciado por abusos sexuales a un menor y todavía sigue en su cargo. El Pontífice confía en la investigación y asegura que habrá consecuencias cuando concluya.

Vecinos Barcelona

Denuncian inseguridad y malas condiciones en el asentamiento que ha ardido. Los dos heridos están fuera de peligro. La investigación continúa para determinar si el incendio fue intencionado o un accidente.

Belenes

A poco más de un mes para Navidad, algunos ya ponen el Belén. Claro que este es uno de los más grandes de España: son 145 metros cuadrados con 500 figuras hechas en barro cocido y pintadas a mano. 72 voluntarios han invertido miles de horas de trabajo para dar vida a este belén que cuenta con efectos de luz, de sonido, piezas mecánicas controladas y elementos naturales como el agua para sus ríos y cascadas.

El Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes vuelve a latir: una obra efímera en 145 metros cuadrados

Montaje Belén en Madrid

Baliza V16

Balizas V16: Cuenta atrás para su uso obligatorio, requisitos de la DGT y multas si no están homologadas

Un incendio en un garaje de Colmenar Viejo obliga a desalojar a 150 personas

Hasta 150 personas quedan desalojadas de un incendio en un garaje de Colmenar Viejo

Incendio, vecino Bac de Roda, Barcelona

Los vecinos denuncian la situación del barrio tras el incendio de un asentamiento de Barcelona

NAVIDAD

El Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes vuelve a latir: una obra efímera en 145 metros cuadrados

Efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025: Isabel II y el príncipe Felipe celebran sus bodas de diamante
Efemérides

Efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 19 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"
Agresiones sexuales

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"

La médico forense del Instituto de Medicina Legal cuestionaba el comportamiento de las mujeres dándoles a entender que la culpa era de ellas.

Pescado en mal estado

Rompían la cadena de frío y reetiquetaban pescado caducado: intervenidas 20 toneladas de marisco en mal estado en Palma

Cártel de Jalisco

Quiénes son los narcos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el peligroso grupo mexicano que tenía su "oficina" en España

Una persona con un teléfono

Los adolescentes consideran la IA una herramienta "fundamental" y "primera fuente de fiabilidad"

