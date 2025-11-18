La Fundación FERO apuesta por la investigación para un futuro sin cáncer

La Fundación FERO celebró en Madrid la gala de entrega del II Premio ADN y de sus becas anuales a la investigación oncológica, consolidando su apoyo al talento científico y a los proyectos que buscan acelerar la llegada de los avances del laboratorio a los pacientes. En esta edición, la entidad destinó 380.000 euros a dos iniciativas punteras centradas en inmunoterapia de precisión y cáncer pediátrico.

La ceremonia, celebrada el 17 de noviembre en el Hotel Rosewood Villa Magna, reunió a más de 250 personalidades del ámbito científico, sanitario y social. Conducida por Mercedes Martín y presidida por Silvia Garriga, el encuentro fue un homenaje a la ciencia, la colaboración y la esperanza. "Esta gala es posible gracias a la generosidad de quienes creen en la investigación como motor de cambio. Hoy, más que nunca, necesitamos sumar esfuerzos para que el talento científico tenga las oportunidades que merece", destacó Garriga, presidenta de la Fundación.

Durante la noche se entregó el II Premio ADN FERO al Dr. Carlos López-Otín, bioquímico de referencia internacional por sus investigaciones sobre envejecimiento, cáncer y enfermedades genéticas. El galardón reconoce el liderazgo científico y el compromiso con la mentoría y el desarrollo de nuevas generaciones de investigadores. López-Otín, autor de obras como La vida en cuatro letras y Egoístas, inmortales y viajeras, encarna los valores de excelencia y vocación divulgadora que la Fundación promueve.

La recaudación del evento se destinó al Proyecto PRECISO, liderado por el Dr. Santiago Ponce en el Hospital 12 de Octubre, que ofrece cada año diagnóstico avanzado y terapias innovadoras a más de mil pacientes.

Dos becas que impulsan terapias de vanguardia

El Dr. Jaume Mora, del Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu, recibió la IV Beca FERO Dr. Baselga, dotada con 300.000 euros, por su proyecto Exploiting Cell State Vulnerabilities to Target Pediatric Cancers, centrado en desarrollar tratamientos más eficaces y menos tóxicos para los tumores infantiles.

Por su parte, el Dr. Miguel Fernández de Sanmamed, del CIMA y la Clínica Universidad de Navarra, fue reconocido con la XXXI Beca FERO para jóvenes investigadores por su trabajo NEO-nano IMPACT, financiado por la Fundación ACS con 80.000 euros. Su investigación explora una novedosa inmunoterapia intratumoral mediante nanopartículas para potenciar los tratamientos neoadyuvantes en cáncer de pulmón. Fernández de Sanmamed figura además entre los científicos más citados del mundo según la lista Highly Cited Researchers.

"El gran número y la calidad de las propuestas recibidas reflejan el dinamismo del ecosistema investigador en España. Desde FERO trabajamos para que ese talento disponga de los recursos necesarios para transformar la vida de miles de personas", afirmó Rubén Ventura, director de la Fundación.

Compromiso con la ciencia desde hace más de dos décadas

Con más de 24 años de trayectoria, la Fundación FERO ha financiado centenares de proyectos de investigación en toda España. En esta edición se evaluaron 57 propuestas, de las cuales 37 optaban a la Beca FERO y 20 a la Beca FERO Dr. Baselga.

El jurado, presidido por el Dr. Andrés Cervantes (Hospital Clínico Universitario de Valencia), está integrado por más de 20 investigadores de referencia, entre ellos los doctores Josep Tabernero, Akaitz Carracedo, Luis Paz Ares, Ana Lluch, María Jesús Vicent y Marisol Soengas. A la gala también ha asistido el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.

En la Beca Dr. Baselga también participa el Dr. Toni Ribas (UCLA), aportando una visión internacional al proceso de evaluación.

