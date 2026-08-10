Vídeo: Tensión y disturbios tras acudir cientos de menores a la cola del registro policial en Ceuta

Miles de menores migrantes no acompañados siguen esperando una respuesta por parte de las autoridades españolas para ser acogidos tras la entrada masiva de más de 70.000 personas a Ceuta el pasado 30 de julio.

Cientos de jóvenes se han dirigido este lunes al registro policial desbordando las calles para tratar de ser identificados. Ante esta situación, se ha producido también un gran despliegue de agentes de la Policía Nacional, incluyendo los antidisturbios, para mantener controlada la situación.

El pasado viernes, en la barriada del Príncipe, los equipos de atención registraban y acogían a unas 150 niñas. Además, aseguran que nunca habían visto algo parecido, ni siquiera en la crisis migratoria que tuvo lugar en 2021.

Desde hace días, una aglomeración de menores espera frente a la comisaría, detrás de una valla para someterse al procedimiento de registro que se realiza en grupos de 25 personas. La tensión aumenta con el paso de las horas. "Se están asfixiando", alertaba una agente de policía.

El reparto de los menores entre los distintos territorios

El pasado miércoles, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, pidió "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" a los Gobiernos de las respectivas comunidades autónomas de España. Las diferentes regiones han reaccionado de forma distinta a esta situación.

Algunas comunidades han decidido aceptar la acogida de los menores inmigrantes, otras muchas se han negado o se han opuesto rotundamente y un tercer grupo ha aceptado, pero criticando hacia el Gobierno.

Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña aceptan el cuidado de los menores no acompañados, pero Castilla-La Mancha, Madrid, Canarias, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Galicia se oponen a esta medida al encontrarse sus centros de acogida completamente colapsados.

Por su parte, los Ejecutivos de La Rioja, Cantabria, Baleares, País Vasco y Andalucía se han mostrado dispuestos a atender a estas personas, pero con varias críticas al Ejecutivo central.

Desde Moncloa, piden de igual forma solidaridad a las distintas comunidades y advierte a los distintos gobiernos que la ley debe cumplirse, de acuerdo a la ley de Extranjería, que exige el cuidado de los menores en sus condiciones.

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