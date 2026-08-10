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El incendio de Niebla alcanza ya las 20.000 hectáreas y podría prolongarse durante días

Más de 600 efectivos trabajan desde el jueves intentando hacer frente a unas llamas que no dan tregua. El incendio mantiene dos frentes abiertos y preocupa la dirección del viento.

Incendio en Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla alcanza ya las 20.000 hectáreas y podría prolongarse durante días | EFE

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Pilar Lombardo
Publicado:

El incendio forestal declarado en el término municipal de Niebla (Huelva) sigue activo después de tres días, continúa avanzando y ya ha alcanzado las 20.000 hectáreas. La evolución del fuego ha llevado a los responsables del dispositivo de emergencia a considerar que el incendio se encuentra actualmente fuera de la capacidad operativa de extinción, no por la falta de medios, sino principalmente por las condiciones en las que se está desarrollando.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este lunes desde el Puesto de Mando Avanzado sobre la situación en la que se encuentra el incendio y ha advertido de que los trabajos para contenerlo pueden prolongarse durante varios días. El responsable autonómico ha descrito el operativo como una actuación de gran complejidad, condicionada por la evolución imprevisible de las llamas y por el riesgo que supone para los equipos desplegados.

Condiciones meteorológicas no favorables

Uno de los principales problemas está siendo el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Desde esta mañana a primera hora, las rachas de viento han ganado intensidad y el terreno con numerosos barrancos ha dificultado el trabajo. A estas circunstancias se suma también la aparición anticipada de fenómenos convectivos, capaces de generar grandes columnas de humo y calor. Todas estas condiciones están favoreciendo la aparición de nuevos focos a varios kilómetros de distancia

La dispersión de estos puntos calientes dificulta las labores de los equipos terrestres y limita también la eficacia de las aeronaves que participan en las tareas de extinción. La elevada temperatura y las turbulencias provocadas por el propio incendio pueden impedir que el agua lanzada desde el aire llegue con suficiente efectividad hasta las zonas afectadas.

Ante este escenario, la prioridad del dispositivo continúa siendo proteger a la población y garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan sobre el terreno. La rapidez con la que pueden propagarse las llamas y conectarse distintos focos obliga a extremar la precaución. Por ello se han ordenado nuevos desalojos preventivos en dos provincias.

Nuevos desalojos

En Huelva, la medida afecta a Las Delgadas y Monte Sorromero, en Zalamea la Real, mientras que en Sevilla se ha dispuesto el alejamiento de los vecinos de El Madroño y de sus pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. Las autoridades han adoptado estas medidas de forma anticipada para garantizar una evacuación segura ante un posible avance de las llamas y facilitar el desplazamiento de la población por las rutas previstas.

En Las Delgadas y Monte Sorromero, donde están censadas 29 y seis personas respectivamente, los vecinos serán trasladados al Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real. En el caso de El Madroño y sus cuatro pedanías, con 286 habitantes, el dispositivo contempla el traslado hacia El Castillo de las Guardas y ha previsto asistencia para las personas que necesiten ayuda para desplazarse. La actuación incluye la coordinación de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad para organizar las salidas y mantener la seguridad en los recorridos.

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