Una vecina de la zona cero del accidente de Urda asegura que los trenes por ese tramo "pasaban cojos"

Han pasado cinco días del trágico accidente de tren en Urda, que se ha saldado por el momento con 69 fallecidos, y los agentes de la Guardia Civil continúan trabajando en la zona del siniestro para recuperar restos biológicos y para limpiar la zona.

Una de las primeras en enterarse del suceso fue Flora, una vecina que vive justo enfrente de las vías del tren, y tanto ella como su marido fueron testigos de la colisión. La toledana ha sido entrevistada por Antena 3 Noticias y ha relatado cómo se enteró del suceso.

"Estaba dentro de casa, eran exactamente las 8:54 minutos y de buenas a primeras escuchamos un ruido como una bomba", relata. Segundos después salieron al jardín de su casa y se encontraron con el accidente. Durante los primeros minutos sólo podían ver humo y polvo, así que llamaron de inmediato a Emergencias. Los equipos de 112 les dijeron que ya se habían enterado del accidente, y que ya habían mandado "efectivos para la zona".

"Venían ambulancias de 10 en 10"

Flora relata lo sucedido como "algo muy rápido", había una marea de ambulancias, helicópteros, Guardias Civiles, "venían ambulancias de 10 en 10, fue un despliegue descomunal", ha recordado.

La hija de Flora también fue testigo de los hechos, y se desplazó hasta la zona cero para ayudar y llevar a la gente hasta el pueblo. Según ha reconocido la testigo, "el pueblo se volcó, había una marea humana".

La vecina de la zona cero ha reconocido ante los micrófonos de Antena 3 Noticias, que los trenes solían pasar por ese tramo "cojos", y muy lentos, y que desde su casa se escucha mucho ruido cada vez que pasa un tren: "Los trenes por este tramo pasan cojos, siempre te enteras de que pasa un tren porque se va la cobertura, pero últimamente además de eso, hacían mucho ruido, parecía que los trenes pasaban por aquí al lado", ha denunciado.

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