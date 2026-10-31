La versión inglesa del informe de Transportes sobre el accidente de Urda omite la "cadena de averías, instrucciones y acciones"

La nota preliminar en inglés de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT) sobre el accidente ferroviario de Urda no incluye el párrafo que describe una posible "cadena de averías, instrucciones y acciones", recogido en la versión española.

El documento inglés, fechado el 29 de octubre y consultado para esta información, sí señala que se investigarán las averías del sistema LZB.

Qué recoge la versión inglesa

En su tercera página, bajo el apartado 'Información recopilada y próximos pasos', la nota indica que la investigación deberá analizar las causas y circunstancias que condujeron al accidente. También contempla examinar factores ambientales, organizativos y de procedimiento que pudieron mitigar o agravar los posibles fallos.

El texto añade expresamente que se estudiarán "las averías del LZB que condujeron a la situación de peligro que desembocó en el accidente", según la traducción del original inglés.

En ese apartado no aparece la descripción de la secuencia de averías, instrucciones y actuaciones, ni la explicación sobre el paso al Bloqueo de Señalización Lateral y el intercambio de telefonemas que figura en el texto español.

La ausencia de ese párrafo no implica que se haya descartado una hipótesis. La propia nota advierte de que la investigación está en una fase inicial y de que no pueden adelantarse explicaciones más allá de los datos comprobados.

El documento detalla que un equipo de la AITAT acudió al Centro de Regulación y Control de Adif en Atocha. Allí inspeccionó el puesto del responsable de circulación del tramo afectado, revisó el registro de llamadas y examinó las grabaciones de vídeo y de las comunicaciones previas a la colisión.

Los investigadores recogieron información del personal de Adif y obtuvieron copias de esos registros. En el momento de redactarse la nota todavía no habían entrevistado a los maquinistas ni a los responsables de circulación directamente implicados, porque no se encontraban en condiciones de hacerlo.

Otro equipo inspeccionó la infraestructura, los trenes y sus sistemas de seguridad en el lugar del accidente. También recopiló los registros del sistema de señalización en el puesto local de operaciones de Urda.

Los registradores y el informe final

La nota señala que el organismo dispone, con carácter general, de un año para publicar el informe final. También recalca que la investigación técnica busca mejorar la seguridad y prevenir nuevos accidentes, y que no tiene como finalidad determinar culpabilidades o responsabilidades.

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