Efemérides de hoy 1 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 1 de noviembre?

El 1 de noviembre de 2025, miles de ciudadanos marroquíes salen a las calles de diversas ciudades de Marruecos y el Sáhara Occidental para celebrar la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU: aceptan como la “solución más viable y factible” el autogobierno de la región colonizada bajo la soberanía del reino de Mohamed VI. El documento, impulsado por Estados Unidos, recibió 11 votos a favor y 3 abstenciones (Rusia, China y Pakistán); Argelia decidió no asistir a la votación como denuncia al contenido del texto.

El frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) rechazó categóricamente el manuscrito, señalando la contradicción con el derecho internacional al ignorar las resoluciones históricas de descolonización dictaminadas por la propia ONU. La población saharaui vio como el referéndum de autodeterminación quedó a un lado, asumiendo que el sueño de la independencia quedaba más lejos que nunca.

Un 1 de noviembre, pero de 1700, fallece Carlos II “el Hechizado” a los 38 años sin un sucesor directo al trono, lo que supuso el fin de la dinastía de los Austrias en la Corona de España. En su testamento, el monarca nombró heredero a Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV y de la infanta española María Teresa de Austria, hermanastra de Carlos II. El documento incluyó una cláusula que impuso una condición geopolítica estricta: Francia y España debían seguir siendo dos reinos independientes, obligando a Felipe de Anjou a renunciar a sus derechos de sucesión sobre el trono francés.

La transición a la dinastía de los Borbones no fue pacífica; el archiduque Carlos de Austria, de la rama de los Habsburgo de Viena, reclamó sus derechos dinásticos. Comenzó así la Guerra de Sucesión, que enfrentó a la Gran Alianza (Inglaterra, Provincias Unidas y el Sacro Imperio Romano), partidaria de la causa austriaca, contra las fuerzas borbónicas de Francia y España que defendían la legitimidad de Felipe V.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de noviembre?

1755.- Gran terremoto de Lisboa seguido de un tsunami que arrasa el litoral atlántico de la península ibérica y de Marruecos. Hubo unos 100.000 muertos y quedó destruida la mayor parte de la capital portuguesa.

1918.- Se proclama el Estado de Ucrania tras independizarse del imperio ruso.

1922.- Un golpe de Estado en Turquía, dirigido por Mustafá Kemal Ataturk termina con el imperio otomano.

1954.- Se inicia la guerra de independencia de Argelia contra la colonización francesa.

1962.- La URSS lanza a Marte la nave Mars 1, la primera con destino al planeta rojo.

1968.- El músico británico George Harrison, miembro de ‘The Beatles’, presenta "Wonderwall Music", su primer álbum en solitario.

1977.- En España, don Felipe de Borbón recibe en Covadonga los atributos que le acreditan como Príncipe de Asturias, título inherente al heredero de la Corona española.

1995.- En Sudáfrica, dieciocho meses después de acabar la política del "apartheid", el partido Congreso Nacional Africano del presidente Nelson Mandela, gana las primeras elecciones municipales multirraciales del país.

2006.- Los principales sindicatos del mundo fundan en Viena (Austria) la Confederación Sindical Internacional (CSI).

2019.- Christine Lagarde se convierte en la primera mujer presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

2024.- El Gobierno de Australia elimina la referencia a Carlos III de Inglaterra, su jefe de Estado, del ‘Gran Sello”, símbolo oficial de soberanía.

¿Quién nació el 1 de noviembre?

1923.- Victoria de los Ángeles, soprano española.

1933.- Ramón Tamames, economista y político español.

1934.- Humberto Agnelli, magnate italiano.

1943.- Salvatore Adamo, cantante italiano.

1955.- Maribel Martín, actriz española.

1965.- Gemma Nierga, periodista española.

1997.- 980.- Daniel Rovira de Rivas, actor español.

¿Quién murió el 1 de noviembre?

1993.- Severo Ochoa, bioquímico español nacionalizado estadounidense.

2001.- Juan Bosch, expresidente dominicano.

2006.- William Styron, escritor estadounidense.

2007.- Paul Tibbets, piloto estadounidense del avión que lanzó la primera bomba atómica.

2009.- Alda Merini, poeta italiana.

2012.- Agustín García Calvo, escritor y traductor español.

2024.- Mirta Acuña Baravalle, activista argentina

¿Qué se celebra el 1 de noviembre?

Hoy, 1 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Acromegalia.

Horóscopo del 1 de noviembre

Los nacidos el 1 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos.