Óscar Puente continúa mientras la investigación de Adamuz ni siquiera se ha cerrado

El Ministro de Transportes Óscar Puente, pese a decir que no se iba a escudar en ningún trabajador, todo su discurso dirigido hacia una explicación: ¿Es un error?... Juzguen ustedes mismos". Contundente, culpando a una parte: "Los indicios apuntan a un fallo en el centro de control de Adif", una estrategia que afean incluso los sindicatos. Así lo decía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez: "No culpabilizar a las personas trabajadoras de la manera que se ha hecho sin ningún dato objetivo". El ministro muestra una actitud muy diferente cuando se habla de posibles fallos en la infraestructura de los que sería responsable la administración: Hay equipos nuevos que también se caen, es decir, que... Hablar de eso sin que haya habido un examen siquiera de los equipos... chico, lo diga quien lo diga, es una frivolidad y muy prematuro".

No voy a dimitir

Dos tragedias ferroviarias después, Adamuz hace diez meses y ahora en Urda, con más de un centenar de fallecidos, Óscar Puente sigue en su cargo. "Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto de este país, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso al lado". Así respondía Puente a las preguntas sobre la posibilidad de que deje su cargo. La decisión de mantenerse ha provocado la reacción en contra de prácticamente todos los partidos. A la izquierda del PSOE, Emilio Delgado, número uno de Madrid por el Frente Amplio, pide que dimita: "Exigir responsabilidades políticas y en un segundo momento abordar un debate muy serio sobre la red ferroviaria española", y en Compromís piden renacionalizar el servicio ferroviario.

Por la derecha, incluso entre sus socios piden su dimisión; así lo hacía Maribel Vaquero, portavoz del PNV: "Hay que asumir responsabilidades frente a estos hechos tan graves". Más contundentes son en Vox: "Los verdaderos culpables de Adamuz, de Urda, del apagón... son Pedro Sánchez y el Partido Socialista". Los populares, en palabras de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, también critican la estrategia socialista tras el accidente: Esto no se puede despachar diciendo que es una fatalidad o buscando una cabeza de turco. Los de Feijóo elevan las responsabilidades al presidente del gobierno: "Si el señor Sánchez ha reconocido que estos dos accidentes son inasumibles, esto tiene que tener consecuencias". Proponen un plan de urgencia para mejorar la seguridad y el mantenimiento del servicio ferroviario.

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