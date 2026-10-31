Los Mossos blindan Barcelona con un "dispositivo de máximos" con más de 300 agentes

Los Mossos d'Esquadra han arrancado un dispositivo policial de máximos para blindar la capital catalana ante las convocatorias de Blocus previstas en diez localidades catalanas. Los cuerpos de seguridad han activado el nivel 4 de amenaza, una alerta que no se aplicaba desde el 2021.

Más de 300 agentes de los Mossos participan en este operativo especial. Un dispositivo organizado por fases que se extiende también a los pasos fronterizos, ante la sospecha de que grupos de Francia puedan intentar acudir a las movilizaciones.

Efectivos de uniforme y de paisano han comenzado a ejecutar la primera fase del operativo. Las actuaciones se centran en identificaciones, registrando las entradas al transporte público y el metro. A criterio de los agentes queda la decisión de incautar material que podría ser de uso en los saqueos.

Los Mossos transmiten un mensaje de calma hacia los comerciantes, recordando que cada establecimiento cuenta con libertad para adoptar sus propias precauciones de seguridad. Pese a la incertidumbre y la política de tolerancia cero frente a la violencia, los mandos policiales confían en neutralizar el riesgo de disturbios.

Las fuerzas de seguridad han definido el fenómeno Blocus como un movimiento sin ideología ni estructura organizativa formal. Señalan que ha captado la atención de numerosos jóvenes a través del denominado efecto "FOMO" (miedo a perderse algo). Las autoridades mantienen la alerta para prevenir que se reproduzcan altercados como los vividos el sábado pasado.

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