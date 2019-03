El Vaticano asegura que las palabras de Papa no suponen un "cambio revolucionario"

El Vaticano aseguró que las palabras el Papa sobre el uso del preservativo, que lo justifica en "algunos casos", no son "un cambio revolucionario", sino una "visión comprensiva" para llevar a una humanidad "culturalmente muy pobre hacia un ejercicio responsable de la sexualidad".

"Las manifestaciones de Benedicto XVI no reforman o cambian las enseñanzas de la Iglesia, sino que las reafirman"

Así lo manifestó el portavoz vaticano, el jesuita Federico Lombardi, en un comunicado, en el que aseguró que las manifestaciones de Benedicto XVI "no reforman o cambian las enseñanzas de la Iglesia, sino que las reafirman, en la perspectiva del valor y de la dignidad de la sexualidad humana como expresión del amor y la responsabilidad".



Lombardi precisó que el Papa no justifica moralmente el ejercicio "desordenado" de la sexualidad, pero considera que el uso de profiláctico para disminuir el riesgo del contagio del sida "es un primer acto de responsabilidad, un primer paso hacia una sexualidad más humana".



El portavoz subrayó que numerosos teólogos morales y personalidades eclesiásticas ya han mantenido posturas análogas, pero que "es verdad que nunca antes" se habían escuchado "con tanta claridad en la boca de un Papa, aunque sea en una forma coloquial y no de magisterio".

"La Iglesia no considera los profilácticos como la solución auténtica y moral contra el sida"

Según el portavoz, con esas palabras el Papa reafirma "naturalmente" que la Iglesia "no considera los profilácticos como la solución auténtica y moral" contra el sida y que, por ello, "no reforma o cambia las enseñanza de la Iglesia" en ese campo.



En el libro, según lo adelantado por el Vaticano, el Papa añade que "puede haber algunos casos justificados (del uso del condón), por ejemplo cuando una prostituta utiliza un profiláctico".