Varios días sin alimentarse, la principal hipótesis del ataque de un tiburón al médico alicantino que sufrió la amputación de su pierna

Borja, el médico alicantino de 31 años ingresado en las islas Maldivas tras haber sufrido la amputación de su pierna al ser atacado por un tiburón en su luna de miel, evoluciona de forma favorable.

Los agentes de las islas Maldivas, investigan la principal causa del ataque al médico. Todo apunta a que podría haber sido una "consecuencia predecible" de la "manipulación artificial del ecosistema marino de Koodoo", zona donde se produjo el ataque del tiburón al médico alicantino.

Varios días sin alimentarse

A través de una nota de prensa, la Policía de Maldivas confirmaba que están investigando el ataque del tiburón al turista alicantino para esclarecer las causas de lo sucedido.

Fuentes locales sostienen que el ataque se hubiese producido por la conducta alterada de los escualos "tras días sin alimentarse de los vertidos de una planta de procesamiento de pescado cercana a la zona".

Es decir, el tiburón podría haber atacado al médico alicantino tras llevar semanas sin alimentarse de los vertidos orgánicos de esta planta de procesamiento de pescado.

Amputación de la pierna

Cirujanos del hospital ADK de Malé han tenido que amputar la pierna de Borja, la víctima fue atacada por un tiburón tigre, una especie conocida por su agresividad.

"Fue un ataque horrible. Le faltaba un gran trozo de carne en las piernas, ha sido una experiencia traumática para todo el complejo", relató un trabajador del hotel The Residence Maldives, donde se alojaba la pareja.

El turista fue trasladado de urgencia en avión a la capital, Malé. El director gerente del Hospital ADK, Ahmed Affal, confirmó que "su estado es estable en este momento y creemos que su tratamiento puede continuar con normalidad".

Fin a la alimentación

"Hay que detener la alimentación de tiburones. Es antinatural que estos animales sean alimentados en lugar de cazar, nos está perjudicando a todos", señaló el experto en buceo Aman Haleem.

Según los especialistas, esta práctica fomenta una asociación directa entre la presencia humana y la comida, aumentando el riesgo de ataques en zonas industriales o turísticas.

La familia denunciará

La familia de Borja denunciará por "imprudencia" a la empresa local que organizó la experiencia de nadar junto a los escualos.

Los familiares de la pareja de recién casados, consideran que la empresa local, que organizó la excursión de natación entre tiburones, en aguas del océano Índico, es responsable del grave incidente que mantiene a Borja al borde de la muerte.

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