Ana Alarcón, portavoz del SUP, sobre la insistencia de Marlaska con la "inseguridad subjetiva" en Ceuta: "Creo que le va a pasar factura"

Los incidentes continúan en Ceuta. Durante la noche de este lunes, una mujer fue detenida tras apuñalar a otra en una pelea registrada alrededor de las 20:00 horas en las inmediaciones del centro hípico de la ciudad autónoma. En ese lugar permanecen instaladas varias tiendas de campaña ocupadas por mujeres y niñas inmigrantes que, por el momento, no han podido ser acogidas.

Este nuevo incidente se suma al que sufrió la diputada regional del partido 'Ceuta Ya!', Julia Ferreras. En ese caso, un grupo de personas atacó el coche en el que viajaba junto con un activista e integrante de la Flotilla y la abogada experta en derechos humanos, Sofía Cánovas.

"Las imágenes son evidentes"

La portavoz del SUP, Ana Alarcón, ha intervenido en las Noticias de la Mañana de Antena 3 de la mano de nuestro compañero Manu Sánchez, señalando que la situación en Ceuta es cada vez más comprometida: "las imágenes son evidentes", precisa. Alarcón explica que "todo apunta que la situación se está descontrolando, no queremos ser alarmistas, siempre somos prudentes pero las imágenes son evidentes, esta noche nuestros compañeros han tenido que intervenir en un motín en Loma Colmenar".

"Creo que a Marlaska le va a pasar factura"

En cuanto a las palabras del ministro Marlaska acerca de la supuesta "inseguridad subjetiva" que impera en Ceuta, Ana Alarcón se ha mostrado muy tajante. No quiere "discutir" sobre inseguridad subjetiva u objetiva, pero sí invita "al ministro a que poregunte a los agentes que han trabajado esta noche en Ceuta cómo lo están viviendo ellos".

La portavoz califica de "repepetitivo" y "cansino", ya que "es más que evidente que la inseguridad es objetiva". Ana Alarcón considera que "no es normal que Marlaska vuelva a utilizar la palabara, creo que le va a pasar factura". Destaca que "los hechos apuntan a que está incrementándose todos los hechos delictivos en Ceuta, los ceutíes están ya completamente desesperados".

"Es darle bombo a lo mismo cuando los hechos están claros, lo estamos viendo toda España lo que está ocurriendo a Ceuta y no se en qué ayuda realmente el negarlo, porque al final los problemas se solucionan cuando se reconocen, mientras no se reconozca un problema estamos dando a entender que no se están proponiendo soluciones y medidas para solucionarlo y eso es lo más preocupante de todo".

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