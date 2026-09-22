Una pelea multitudinaria en Tetuán (Madrid) acaba con 13 detenidos y cinco armas requisadas

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, diez hombres y dos mujeres, implicadas en una riña tumultuaria el pasado fin de semana en el distrito madrileño de Tetuán en la que se intervinieron numerosas armas blancas y varias armas de fuego.

Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 22 y los 49 años y, según fuentes policiales, se trataría de miembros de un mismo clan de etnia gitana que habría quedado en la zona para protagonizar una pelea para iniciar un conflicto o para responder a una afrenta previa.

Los hechos sucedieron sobre las 12 horas en la calle José Castán Tobeñas, cerca de los juzgados de plaza Castilla, cuando agentes de servicio acudieron a una pelea en la vía pública, según ha detallado la Policía en un comunicado.

Al darse cuenta de la presencia policial, los sospechosos emprendieron su huida por varias direcciones, aunque dos varones fueron interceptados. Uno de los individuos arrojó al suelo una mochila con varias armas de fuego cargadas, mientras que el otro trató de ocultarla bajo un vehículo.

Como la mayoría de los implicados huyó a distintos establecimientos de la zona en cuanto llegó la Policía, los agentes se vieron obligados a solicitar apoyo de otros indicativos para realizar batidas por la zona. Cuando se les localizó, se les reagrupó para identificarles y efectuar cacheos superficiales en los que se encontraron más armas blancas, así como otras arrojadas al suelo en las inmediaciones.

Durante el transcurso de la intervención, uno de los sospechosos llegó a tratar de desprenderse de tres cargadores de munición. Además, en el registro de dos locales de la zona se encontraron tres pistolas, gran cantidad de munición, varios cargadores alimentados y una navaja.

Madrid insiste en su preocupación por las reyertas

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha pedido reformas legales para actuar contra los narcopisos y el incremento de las reyertas con uso de armas blancas.

En declaraciones desde el Centro de Atención a Adicciones, Sanz habló sobre las situaciones que preocupan al Ayuntamiento en materia de seguridad. Todo tras la detención de 13 personas que portaban armas blancas y de fuego en Plaza de Castilla el viernes y ante las quejas de los vecinos del distrito Centro por las peleas recurrentes cerca de la parroquia del Padre Ángel, que atiende a personas sin hogar. Sanz expresó su preocupación por las reyertas y denunció el "incremento que se ha producido" desde que entró el actual delegado del Gobierno, Francisco Martín, señalando que "han subido más del 18%".