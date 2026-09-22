Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

Una pelea multitudinaria en Tetuán (Madrid) acaba con 13 detenidos y cinco armas requisadas

En el registro de dos establecimientos de la zona se encontraron tres pistolas, gran cantidad de munición y una navaja.

Imagen de las armas incautadas

Imagen de las armas incautadas Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, diez hombres y dos mujeres, implicadas en una riña tumultuaria el pasado fin de semana en el distrito madrileño de Tetuán en la que se intervinieron numerosas armas blancas y varias armas de fuego.

Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 22 y los 49 años y, según fuentes policiales, se trataría de miembros de un mismo clan de etnia gitana que habría quedado en la zona para protagonizar una pelea para iniciar un conflicto o para responder a una afrenta previa.

Los hechos sucedieron sobre las 12 horas en la calle José Castán Tobeñas, cerca de los juzgados de plaza Castilla, cuando agentes de servicio acudieron a una pelea en la vía pública, según ha detallado la Policía en un comunicado.

Al darse cuenta de la presencia policial, los sospechosos emprendieron su huida por varias direcciones, aunque dos varones fueron interceptados. Uno de los individuos arrojó al suelo una mochila con varias armas de fuego cargadas, mientras que el otro trató de ocultarla bajo un vehículo.

Como la mayoría de los implicados huyó a distintos establecimientos de la zona en cuanto llegó la Policía, los agentes se vieron obligados a solicitar apoyo de otros indicativos para realizar batidas por la zona. Cuando se les localizó, se les reagrupó para identificarles y efectuar cacheos superficiales en los que se encontraron más armas blancas, así como otras arrojadas al suelo en las inmediaciones.

Durante el transcurso de la intervención, uno de los sospechosos llegó a tratar de desprenderse de tres cargadores de munición. Además, en el registro de dos locales de la zona se encontraron tres pistolas, gran cantidad de munición, varios cargadores alimentados y una navaja.

Madrid insiste en su preocupación por las reyertas

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha pedido reformas legales para actuar contra los narcopisos y el incremento de las reyertas con uso de armas blancas.

En declaraciones desde el Centro de Atención a Adicciones, Sanz habló sobre las situaciones que preocupan al Ayuntamiento en materia de seguridad. Todo tras la detención de 13 personas que portaban armas blancas y de fuego en Plaza de Castilla el viernes y ante las quejas de los vecinos del distrito Centro por las peleas recurrentes cerca de la parroquia del Padre Ángel, que atiende a personas sin hogar. Sanz expresó su preocupación por las reyertas y denunció el "incremento que se ha producido" desde que entró el actual delegado del Gobierno, Francisco Martín, señalando que "han subido más del 18%".

Un nuevo cayuco llega a El Hierro con 61 personas a bordo

Un nuevo cayuco llega a El Hierro con 61 personas a bordo

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una manifestación en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: PP y Vox se suman a la protesta del sábado para pedir elecciones generales y en defensa de Ceuta

Imagen de las armas incautadas

Una pelea multitudinaria en Tetuán (Madrid) acaba con 13 detenidos y cinco armas requisadas

Coche Policía Nacional

Se van de cena y cuando vuelven a su hotel en Santander les han robado todas sus pertenencias

Ana Alarcón, portavoz SUP
Crisis Ceuta

Ana Alarcón, portavoz del SUP, sobre la insistencia de Marlaska con la "inseguridad subjetiva" en Ceuta: "Creo que le va a pasar factura"

Entrada del hospital La Paz en Madrid
Toledo

Una niña de 12 años sufre quemaduras graves tras electrocutarse al subirse a una torreta eléctrica

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 22 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 22 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El pintor Antonio Saura
Efemérides

Efemérides de hoy 22 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 22 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Choque de autobús

Cuatro heridos al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Sant Feliu de Llobregat

Río Guadiana, a su paso por el Palacio de Congresos de Mérida

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río Guadiana en Mérida

Un coche de la Policía Nacional

Usan la identidad de un joven sin carnet de conducir y le empiezan a llegar multas de delitos con coches a su nombre

Publicidad