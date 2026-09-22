Noticias de hoy, martes 22 de septiembre de 2026

Sánchez en Nueva York y su mujer, Begoña Gómez, camino del banquillo en un juicio con jurado.

Peinado envía a Begoña Gómez a juicio

Peinado cuenta las horas para jubilarse y Begoña Gómez las que le quedan para sentarse en el banquillo. Apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por malversación y tráfico de influencias. Es algo histórico. Será, además, ante un jurado popular. Ahora solo queda que se fije la fecha. Mientras, Sánchez ya en la ONU, en Nueva York.

El juez da 3 días a Zapatero para presentar la documentación

A otro juez, a Calama se le ha acabado la paciencia con Zapatero. Le da un ultimátum de tres días para que le entregue la documentación que tenga de las joyas, además pide a otra joyería un nuevo e informe detallado pericial sobre esas piezas. También cita a declarar a sus hijas como investigadas el próximo 30 de noviembre.

Marlaska, de nuevo, abucheado en Ceuta

Nada nuevo en Ceuta: Marlaska abucheado por los vecinos saliendo en furgón policial y otro día repleto de incidentes. Una mujer ha apuñalado a otra hace unas horas en el campamento de la Hípica, exclusivo para mujeres y niños. Cientos siguen acampados a las puertas de ese centro a la espera de una plaza.

Albares se reunirá con su homólogo marroquí

Albares asegura que habla prácticamente todos los días con su homólogo marroquí y que le promete colaboración plena para evitar un nuevo asalto a la frontera de Ceuta. Planificado para mañana, día 23, coincidiendo con las elecciones en Marruecos. El ministro de exteriores lo ha dicho en Nueva York, en la Gran Manzana, con motivo de la asamblea General de las Naciones Unidas.