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Noticias de hoy, martes 22 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 22 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 22 de septiembre de 2026

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Sánchez en Nueva York y su mujer, Begoña Gómez, camino del banquillo en un juicio con jurado.

Peinado envía a Begoña Gómez a juicio

Peinado cuenta las horas para jubilarse y Begoña Gómez las que le quedan para sentarse en el banquillo. Apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por malversación y tráfico de influencias. Es algo histórico. Será, además, ante un jurado popular. Ahora solo queda que se fije la fecha. Mientras, Sánchez ya en la ONU, en Nueva York.

El juez da 3 días a Zapatero para presentar la documentación

A otro juez, a Calama se le ha acabado la paciencia con Zapatero. Le da un ultimátum de tres días para que le entregue la documentación que tenga de las joyas, además pide a otra joyería un nuevo e informe detallado pericial sobre esas piezas. También cita a declarar a sus hijas como investigadas el próximo 30 de noviembre.

Marlaska, de nuevo, abucheado en Ceuta

Nada nuevo en Ceuta: Marlaska abucheado por los vecinos saliendo en furgón policial y otro día repleto de incidentes. Una mujer ha apuñalado a otra hace unas horas en el campamento de la Hípica, exclusivo para mujeres y niños. Cientos siguen acampados a las puertas de ese centro a la espera de una plaza.

Albares se reunirá con su homólogo marroquí

Albares asegura que habla prácticamente todos los días con su homólogo marroquí y que le promete colaboración plena para evitar un nuevo asalto a la frontera de Ceuta. Planificado para mañana, día 23, coincidiendo con las elecciones en Marruecos. El ministro de exteriores lo ha dicho en Nueva York, en la Gran Manzana, con motivo de la asamblea General de las Naciones Unidas.

Muere tras 5 días en la UCI la mujer que fue estrangulada por su pareja en Málaga

Policía Nacional

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Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 22 de septiembre de 2026

Imagen de archivo de una manifestación en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares anuncia que se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York

El pintor Antonio Saura

Efemérides de hoy 22 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

Choque de autobús
Accidente

Cuatro heridos al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Sant Feliu de Llobregat

Río Guadiana, a su paso por el Palacio de Congresos de Mérida
Extremadura

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río Guadiana en Mérida

Un coche de la Policía Nacional
Bilbao

Usan la identidad de un joven sin carnet de conducir y le empiezan a llegar multas de delitos con coches a su nombre

Los vehículos estuvieron relacionados con robos, impagos en gasolineras y accidentes, además de acumular alrededor de un centenar de infracciones

Coche Policía Nacional
Intento de homicidio

Detenido en Vigo por intentar quemar vivo a un hombre sin hogar que dormía en la calle

El agresor prendió fuego a un colchón que la víctima usaba como parapeto contra el frío. Por suerte, las llamas no llegaron a causarle daños graves.

Antena 3 Noticias

Desde estancos a peluquerías, así es el asentamiento de los migrantes en la playa del Trampolín de Ceuta

Un nuevo cayuco llega a El Hierro con 61 personas a bordo

Un nuevo cayuco llega a El Hierro con 61 personas a bordo

'Al Golpito', el proyecto deportivo y social en Canarias que mejora la vida de las personas mayores

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