Urtasun pide reabrir la investigación contra Julio Iglesias: "Hay presuntamente un esquema de trata"

El pasado mes de enero una investigación de 'eldiario.es' en colaboración con 'Univisión' sacó a la luz los testimonios de dos exempleadas del Julio Iglesias que habrían sido agredidas sexualmente por el cantante. Ante esto, la Fiscalía abrió una investigación que, apenas dos semanas después, acordó archivarla.

Ahora el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido reabrir la investigación contra el cantante, ya que considera que detrás de lo denunciado "hay presuntamente un esquema de trata". En una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4, el ministro ha calificado de "terroríficos" los testimonios de las denunciantes, los cuales le "preocupa".

Después de que la Audiencia Nacional se haya declarado incompetente para investigarlo, quiere que otro tribunal investigue el caso: "Que alguno se declare competente y eso se investigue". También se ha tratado el tema de la denuncia del cantante a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo que considera una "absoluta barbaridad" que la haya demandado.

El movimiento judicial se produjo después de un mensaje de Díaz en la red social Bluesky: "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

Sin embargo, Iglesias, en una demanda de conciliación, pidió a la líder de Sumar retractarse, reconociendo "el daño causado". Pero lejos de rectificar, Díaz señaló en la red social que "con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos".

Defendió no poder investigarle

Días previos a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordarse archivar la causa, Iglesias defendió que no podían investigar la posible agresión sexual.

A través de un escrito de su abogado recogido por 'El País', afirmaba que aceptar una denuncia contra un ciudadano español, por un presunto delito contra la libertad sexual cometido fuera de España y con una víctima de nacionalidad extranjera, daría derecho a las denunciantes a "buscar el fuero que le sea conveniente".

El comunicado

Una vez los testimonios de las denunciantes se hicieron eco, el artista se pronunció a través de sus redes sociales negando lo ocurrido: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer". Aseguró que le causaban "una gran tristeza" y que "nunca había sentido tanta maldad".

Aún así confirmó que le quedaban "fuerzas para que la gente conozca toda la verdad", y con ello "defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.