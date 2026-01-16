Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Julio Iglesias rompe su silencio tras ser acusado de agresión sexual: "Nunca había sentido tanta maldad pero me quedan fuerzas para que la gente conozca la verdad"

Después de que dos exempleadas le hayan acusado de agresión sexual Julio Iglesias ha lanzado un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Niega las acusaciones y niega haber "abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

Julio Iglesias.

Laura Simón
Publicado:

Julio Iglesias ha movido ficha después de que dos exempleadas le hayan acusado de agresión sexual. El artista ha contratado a uno de los penalistas más conocidos del país: José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama. Se trata de un letrado experto en pactos con la Fiscalía y ha defendido a figuras conocidas como Cristiano Ronaldo, al líder de la trama Gurtel Francisco Correa, a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y también al actor Imanol Arias.

"Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad"

Tras días de silencio Julio Iglesias ha respondido a las acusaciones a través de un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Destaca que las acusaciones son falsas y le causan un profundo pesar. Mantiene además que "nunca había sentido tanta maldad" pero destaca que aún le quedan "fuerzas para que la gente responda toda la verdad".

El entorno del cantante asegura que está muy enfadado y en poco tiempo se va a conocer su línea de defensa contra las acusaciones. Las mujeres trabajaron para el artista como empleada doméstica y fisioterapeuta en las mansiones que posee el artistas en Las Bahamas y Punta Cana. En su relato de los hechos las mujeres sostienen que Julio las obligaba a realizar prácticas sexuales y que para llegar a trabajar para el artista tuvieron que pasar requisitos como entregar un certificado de sus enfermedades de transmisión sexual.

Julio Iglesias.

