Gerena escenifica el "funeral" de su único colegio para denunciar años de abandono

Las familias del municipio sevillano de Gerena han protagonizado una protesta tan simbólica como contundente para denunciar el deterioro del único colegio público de la localidad. Padres, madres, alumnado y vecinos participaron en una concentración en la que escenificaron un "funeral" por el CEIP Fernando Feliú, un acto reivindicativo con el que pretendían visibilizar lo que consideran la agonía del centro educativo tras años de promesas incumplidas.

La movilización se enmarca dentro de un calendario de protestas impulsado por la comunidad educativa para reclamar soluciones urgentes al estado del colegio. Según explican las familias, el deterioro del edificio ha llegado a tal punto que algunas aulas de uno de los módulos han tenido que ser desalojadas. Como consecuencia, parte del alumnado ha sido trasladado a otros espacios del centro, como la biblioteca o la sala de profesores, para poder continuar con la actividad escolar.

Durante la protesta, los participantes portaron un féretro simbólico para denunciar lo que califican como la "muerte" del único colegio del municipio. La acción, apoyada por sindicatos como CGT, CCOO y USTEA, buscaba llamar la atención sobre una situación que, según recuerdan los convocantes, lleva más de una década siendo denunciada sin que se haya materializado una solución definitiva.

En el manifiesto leído durante la concentración, las familias describieron el estado de las instalaciones y la preocupación creciente de la comunidad educativa. "Nuestro alumnado convive a diario con amianto, humedades, grietas, suelos rotos y desnivelados", señalaron, al tiempo que recordaron que el problema no es reciente y que las reclamaciones se remontan a años atrás.

Uno de los puntos centrales de la protesta es la paralización del proyecto para construir un nuevo centro educativo. Las familias recuerdan que en 2019 se anunció la construcción de un colegio que sustituiría al actual, pero denuncian que el plan continúa bloqueado. "En 2019 se prometió un colegio nuevo, pero el proyecto sigue paralizado y sin explicaciones", lamentaron durante la lectura del manifiesto.

La comunidad educativa exige ahora un calendario claro para el inicio de las obras y medidas urgentes para mejorar las condiciones del edificio actual mientras se construye el nuevo centro. "La seguridad y la dignidad de nuestro alumnado no pueden esperar. Por un colegio nuevo y seguro, ya", concluyeron los convocantes.

Lejos de ser una acción puntual, las familias han advertido de que las movilizaciones continuarán en las próximas semanas hasta que las administraciones ofrezcan respuestas concretas a sus reivindicaciones. Mientras tanto, aseguran, seguirán alzando la voz para defender una educación pública con instalaciones seguras y dignas para el alumnado de Gerena.

