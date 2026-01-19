Julio Iglesias defiende que la Fiscalía no puede investigar una posible agresión sexual en el extranjero y pide su archivo

Julio Iglesias asegura que la Fiscalía de la Audiencia Nacionalno puede investigar una posible agresión sexual por dos trabajadoras y pide su archivo.

El cantante afirma que aceptar una denuncia contra un ciudadano español, por un presunto delito contra la libertad sexual cometido fuera de España y con una víctima de nacionalidad extranjera, daría derecho a las denunciantes a "buscar el fuero que le sea conveniente". Todo ello, cuando "este fuero es el mayor perjuicio" le produce al cantante por el "daño reputacional más intenso" que se produce en su país. Esto viene en el escrito de su abogado José Antonio Choclán, que recoge a su vez El País.

Dos extrabajadoras le denuncian por acoso y agresión sexual

Este documento llega apenas una semana después de que dos mujeres que trabajaron con Julio Iglesias denunciaron casos de acoso y agresión sexual cometidos en 2021 cometidos por el cantante. La noticia saltó cuando se hicieron públicos los testimonios de una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaron con el artista en sus residencias de Punta Canta (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).

Tal y como recoge elDiario.es, ambas denunciaron tocamientos, insultos, humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo.

Ambas mujeres denunciaron el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En la denuncia, que recoge elDiario.es, las abogadas catalogan los acontecimientos de 2021 como "un delito trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre con agravante de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes". Las dos extrabajadoras presentaron la denuncia con el apoyo de la organización internacional Women's Link Worldwide.

El comunicado de Julio Iglesias en redes sociales

Después de que la noticia se hiciera eco, el artista negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", añadió en su comunicado a través de redes sociales.

Con ello, el artista contrató a José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama. Se trata de un letrado experto en pactos con la Fiscalía y ha defendido a figuras como Cristiano Ronaldo, al líder de la trama Gürtel Francisco Coreo, a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y también al actor Imanol Arias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.