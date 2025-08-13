Los incendios en Zamora dejan dos afectados en la UCI y ocho heridos

Zamora está viviendo un auténtico infierno. El panorama es desolador en su paisaje. En la provincia castellanoleonesa, la situación es crítica. A raíz de los focos en León y Zamora, hay al menos ocho personas heridas,dos de ellas están en la UCI. Preocupan cómo puede motivar la situación climatológica en los incendios.

Una de las peores partes de estos focos se los ha llevado la localidad zamorana de Abejera, donde el fuego ha calcinado al menos varias viviendas. El incendio de Puercas se mantiene en nivel 2 de peligrosidad. En total hay ocho heridos, seis de ellos a raíz del foco de Puercas que ha llegado hasta Abejera. Otros dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora, según ha detallado la Junta de Castilla y León.

Los efectivos siguen trabajando para tratar de que avance las llamas. Al menos a raíz del incendio de Puercas hay más de 700 personas desalojadas. En concreto, en la provincia de Zamora se han desalojado a 600 vecinos de seis pueblos y se ha confinado a la localidad de Ayóo de Vidriales, según recoge 'Europa Press'.

Así se viven la llamas en Abejera, Zamora

Los vecinos se muestran desesperados ante la falta de medios, trataban de salvar sus casas ayudando en las tareas de extinción. Cabe recordar que esta es una labor peligrosa, por lo que los bomberos trataban de limitar la participación de voluntarios, a pesar de que ellos tenían máquinas preparadas. "La UME, no las dejo que las moviera para hacer cortafuegos porque decía que eso era un cometido de ellos" ha expresado un hombre.

El alcalde de este municipio zamorano, Ángel Andrés Ferreras, se mostraba consternado tras tratar de ayudar a salvar todo lo que podía. "He entrado en casas, estoy agotado" ha afirmado.

Los efectivos no daban abasto y los cambios bruscos de viento dificultaban los accesos. Una situación que se ha vivido en más pueblos, y que mantiene a los vecinos en alerta por nuevos posibles focos.

El hombre fallecido en León no pertenecía al operativo de extinción

Esta tragedia se suma a la de la muerte de un voluntario en el incendio de Molezuelas de la Carbadella en Zamora. Unas llamas que acabaron con la vida del varón de 35 años.

El voluntario murió cuando realizaba labores en Nogarejas junto a otro hombre que le acompañaba. Dos lenguas de fuego terminaron con su vida, confirmándose posteriormente su muerte.

No obstante, el presidente Mañueco ha aclarado lo que el fallecido trabajó con una motoniveladora con "mejor voluntad y junto a otros compañeros y jóvenes" para "defender su municipio". De esta forma, matiza las informaciones que previamente se dieron afirmando que dicho voluntario estaba integrado en el operativo.

"Los hacía con su mejor voluntad en defensa de su pueblo, pero el fuego es traicionero, se revolvió, le alcanzó y como digo, le provocó la muerte y también heridas graves a algunas personas que le acompañaban", ha detallado.

