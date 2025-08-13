Piden ayuda para repatriar a Rumanía al hombre que murió en el incendio de Tres Cantos intentando salvar unos caballos

La familia y los amigos de Mircea Spiridon han puesto en marcha una campaña de donaciones para cubrir los gastos derivados de su trágica muerte y poder repatriar su cuerpo a Tulcea, Rumanía, donde descansaría junto a su madre. Spiridon, de 50 años y nacionalidad rumana, falleció tras sufrir graves quemaduras mientras intentaba rescatar a los caballos de un amigo durante el incendio que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona de Soto de Viñuelas, en Tres Cantos (Madrid).

La iniciativa solidaria se desarrolla a través de la plataforma Gofundme.com, donde ya se han recaudado más de 3.000 euros de los 5.000 previstos. También se ha habilitado un punto de donaciones físicas en el bar Ana María, situado en el centro de Tres Cantos. María Requejo, promotora de la campaña, ha explicado que el objetivo es ayudar económicamente a la familia en estos momentos difíciles y recordar a Mircea como un "héroe" que dio su vida por salvar a otros seres vivos.

Un acto de valentía le costo la vida

"En medio del caos y las llamas, Mircea no pensó en sí mismo: corrió para intentar salvar a los caballos acudiendo a la llamada de auxilio del dueño del rancho", expresa Requejo.

Tal y como continúa explicando, ese acto de valentía y amor le costó la vida: "Dejó atrás a una familia destrozada por su pérdida, que ahora no solo enfrenta el dolor inmenso de su ausencia, sino también las dificultades económicas que esta tragedia ha traído. Necesitan llevar a cabo la repatriación de su cadáver y entierro en Tulcea, la localidad rumana de donde Mircea emigró y donde reside su madre".

De esta manera, la promotora explica que lo que quieren es "unir fuerzas para apoyarles en este momento tan duro".

Mecánico de profesión, Mircea había llegado a España hace casi 20 años con la intención de sacar adelante a su familia. Vecinos y allegados lo recuerdan como un hombre amable y siempre dispuesto a ayudar.

El incendio se propagó con rapidez

El incendio, originado sobre las 20.00 horas en una zona de pasto, se propagó rápidamente debido al viento y las altas temperaturas, obligando a evacuar a cientos de personas.

Spiridon resultó herido de extrema gravedad, con quemaduras en el 98% de su cuerpo y lesiones por inhalación de humo, cuando intentaba socorrer a su amigo Miguel, de 83 años y dueño de una hípica, y liberar a los caballos atrapados en las cuadras. Fue rescatado en helicóptero por la Guardia Civil y trasladado al Hospital de La Paz, donde desafortunadamente, murió horas después.

El fuego se propagó con velocidad a urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. El delegado del Gobierno aseguró: "Máxima prudencia y todo el apoyo a los servicios de extinción, y equipos de seguridad y emergencias". La situación se calificó de Nivel Operativo 2 del Plan INFOMA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com