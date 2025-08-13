Detenidos tres menores en Miranda de Ebro tras intentar quemar a un indigente mientras dormía en la calle

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro (Burgos) a tres menores por su implicación en dos graves incidentes registrados en la localidad en los últimos meses. Dos de ellos están acusados de tentativa de homicidio y delito de odio por aporofobia, tras un ataque contra un hombre sin hogar ocurrido la madrugada del 22 de abril.

Según la investigación, los menores se acercaron a la estación de autobuses, donde la víctima dormía habitualmente, y lanzaron sobre él una caja de cartón en llamas, preparada con papeles y rociada con líquido inflamable. Un testigo corroboró que los agresores manipularon el material y lo prendieron antes de lanzarlo. La víctima perdió sus pertenencias, pero resultó ilesa.

Durante el ataque, los acusados grabaron la escena mientras se reían y proferían burlas, lo que ha reforzado la imputación por motivación de odio.

Incendio durante las fiestas y amenazas racistas

El segundo suceso vinculado a estos menores tuvo lugar el 9 de junio, a las 04:00 horas, durante las fiestas de San Juan del Monte. Según la denuncia, una mujer de origen peruano, propietaria de un puesto ambulante, dormía en su furgoneta cuando escuchó ruidos y descubrió que su negocio estaba ardiendo.

Otros comerciantes intentaron apagar el fuego, pero las llamas se propagaron rápidamente, poniendo en riesgo a las personas que descansaban en el lugar. La intervención de la Policía Nacional y el servicio de bomberos evitó daños personales, aunque las pérdidas materiales superan los 35.000 euros.

La investigación apunta a que, días antes del incendio, otra vendedora de un puesto cercano recibió amenazas racistas. En las grabaciones recuperadas por los agentes se escuchan frases como "vamos a quemar unos panchos" y "vamos a matarlos", lo que ha motivado la consideración de delito de odio por racismo.

Ingreso en un centro de menores

La Brigada Local de Policía Judicial coordinó las diligencias que permitieron identificar y detener a los tres implicados. Todos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que ha ordenado su ingreso inmediato en un centro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com