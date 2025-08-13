Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos tres menores en Miranda de Ebro tras intentar quemar a un indigente mientras dormía en la calle

Dos de ellos están acusados de intentar quemar a un indigente mientras dormía; también se les relaciona con el incendio de un puesto ambulante durante las fiestas de San Juan del Monte.

Imagen de archivo de la Policía Nacional EuropaPress

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro (Burgos) a tres menores por su implicación en dos graves incidentes registrados en la localidad en los últimos meses. Dos de ellos están acusados de tentativa de homicidio y delito de odio por aporofobia, tras un ataque contra un hombre sin hogar ocurrido la madrugada del 22 de abril.

Según la investigación, los menores se acercaron a la estación de autobuses, donde la víctima dormía habitualmente, y lanzaron sobre él una caja de cartón en llamas, preparada con papeles y rociada con líquido inflamable. Un testigo corroboró que los agresores manipularon el material y lo prendieron antes de lanzarlo. La víctima perdió sus pertenencias, pero resultó ilesa.

Durante el ataque, los acusados grabaron la escena mientras se reían y proferían burlas, lo que ha reforzado la imputación por motivación de odio.

Incendio durante las fiestas y amenazas racistas

El segundo suceso vinculado a estos menores tuvo lugar el 9 de junio, a las 04:00 horas, durante las fiestas de San Juan del Monte. Según la denuncia, una mujer de origen peruano, propietaria de un puesto ambulante, dormía en su furgoneta cuando escuchó ruidos y descubrió que su negocio estaba ardiendo.

Otros comerciantes intentaron apagar el fuego, pero las llamas se propagaron rápidamente, poniendo en riesgo a las personas que descansaban en el lugar. La intervención de la Policía Nacional y el servicio de bomberos evitó daños personales, aunque las pérdidas materiales superan los 35.000 euros.

La investigación apunta a que, días antes del incendio, otra vendedora de un puesto cercano recibió amenazas racistas. En las grabaciones recuperadas por los agentes se escuchan frases como "vamos a quemar unos panchos" y "vamos a matarlos", lo que ha motivado la consideración de delito de odio por racismo.

Ingreso en un centro de menores

La Brigada Local de Policía Judicial coordinó las diligencias que permitieron identificar y detener a los tres implicados. Todos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que ha ordenado su ingreso inmediato en un centro.

