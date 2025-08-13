Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Indignación de los vecinos de Abejera, Zamora, por la falta de medios: "Nadie nos avisó, sonaron las campanas a fuego"

Esta es la desesperación que están viviendo los vecinos de Abejera, en Zamora. Donde un devastador incendio ha arrasado al menos 10 hogares.

Indignación de los vecinos

Natalia López
Publicado:

Zamora está siendo una de las regiones más castigada por la ola de incendios que está sufriendo España en los últimos días. Una de las localidades que está sufriendo las consecuencias del fuego es Abejera, cuyos vecinos están desesperados y denunciando la falta de medios para combatir el fuego.

"Es inexplicable, como vimos el fuego así de esa forma", ha expresado uno de los vecinos en declaraciones a Antena 3 Noticias. Trataban de salvar sus casas intentando ayudar en las tareas de extinción para contener el avance de las llamas con lo que tenían. Pero esto es una labor peligrosa, por lo que los bomberos trataban de limitar su participación, a pesar de que ellos tenían máquinas preparadas. Reclaman que: "la UME no dejo que las moviéramos para hacer cortafuegos, porque decían que eso era un cometido de ellos".

Tanto la falta de medios como de información ha generado una sensación de abandono entre los vecinos, que entre quejas han declarado que nadie les avisó de la situación: "Las campanas del pueblo han tocado a fuego, nadie nos ha dicho tenéis que largaros".

Este desorden ha llevado al agotamiento del alcalde, Ángel Andrés Ferreras, que ha intentado colaborar con la evacuación y protección de bienes entrando "en casas".

Las labores de extinción se han visto afectadas a causa de las fuertes rachas de viento, que ayudaba al avance del fuego y dificultaba el acceso de los equipos. "Había mucho aire y estaba todo el fuego extendido por la sierra", cuenta una vecina.

Los incendios no se limitan solo a Abejera, más de 8.200 personas han tenido que ser desalojadas en Castilla y León.

En mitad de esta tragedia, surge la voz que comparten varios vecinos: "Una vergüenza, una vergüenza es esto". Una situación que les mantiene alerta por si se producen nuevos focos.

