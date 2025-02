Caso Errejón: El juez no tendrá en cuenta el historial psiquiátrico de Elisa Mouliaá

El juez del caso Errejón, Adolfo Carretero, descarta como prueba la causa por maltrato contra el exmarido de Elisa Mouliaá, en el marco de la investigación por un presunto delito de agresión sexual del expolítico a la actriz.

Sobre la petición del historial psiquiátrico de Mouliaá que pidió la defensa de Errejón, Carretero niega esta prueba, al considerar que puede afectar a su intimidad al incluir aspectos que no tienen que ver con la causa por agresión sexual.

El instructor apunta que es suficiente con el informe sobre el estado actual que su abogado, Alfredo Arrién, ha afirmado que va a presentar y añade además, que este aspecto quedará completado con la declaración en sede judicial del terapeuta de Mouliaá. En relación a esto, Carretero sostiene que su aportación a la causas podría revelar aspectos de su vida u otras patologías que no guarden relación con los hechos, por lo que no procede para su utilización como prueba.

También se descarta clonar el teléfono de Íñigo Errejón y sólo se analizarán las conversaciones con la actriz.

La inclusión de la causa contra el exmarido de Mouliaá había sido solicitada como prueba por parte de Íñigo Errejón, pero el juez da la razón a la actriz y a la acusación popular que ejerce la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada.

En este sentido, concluye que la causa es posterior a los hechos y que su aportación podría afectar a la intimidad de terceras personas ajenas al procedimiento.

En un auto, el juez explica que no sucede lo mismo con las noticias de prensa porque son públicas y aunque no constituyan prueba en sentido estricto pueden aclarar indicios de otras pruebas o completarlos.

Asimismo, también respalda la petición del exrepresentante de Sumar de no proceder al volcado de su móvil, asegurando el juez que se trata de una medida desproporcionada. "No sucede lo mismo con las noticias de prensa porque son públicas y aunque no constituyan prueba en sentido estricto pueden aclarar indicios de otras pruebas o completarlos", sostiene.

Entre las últimas diligencias, el magistrado ha solicitado a la formación Sumar la investigación interna que tienen contra su excompañero de partido.

