Muere una mujer en un incendio en su vivienda en Terrassa, Barcelona

A las 6:19 horas recibían los servicios de emergencia el aviso de que estaba incendiándose un piso en la calle Castellassa, en Terrassa, en la provincia de Barcelona. Habían llamado los vecinos de los bloques colindantes al ver que salía fuego de las ventanas de enfrente. Cuando llegaron los servicios de emergencia se encontraron con el incendio, originado en una de las habitaciones, y allí encontraron a la víctima: una mujer de más de 60 años, dicen fuentes oficiales sin poder determinar la edad exacta de la fallecida.

Al llegar los bomberos apagaron el fuego y el humo. También acudieron los servicios de emergencia que no pudieron salvar su vida. El incendio se originó en la habitación en la que estaba la víctima y el humo obligó a todo el vecindario a autoconfinarse y autoevacuarse, ya que muchos vecinos cerraron a cal y canto las puertas y ventanas de sus casas y otros salieron corriendo, con lo que tenían puesto, por las escaleras.

"Desde la Asociación de vecinos hemos sabido que los vecinos han salido con lo puesto, sin zapatos... Así que hemos abierto la sede para ayudarles con agua y biberones para los bebés que había", declara el Presidente de la Asociación de Vecinos, Juan García.

Desde el servicio de Bomberos de Terrassa el subjefe de la Unidad Territorial, Jordi Moreno, ha declarado que "al llegar el incendio, en los trabajos de extinción, hemos encontrado a una persona muerta. No sabemos las causas; la investigación corresponde al cuerpo de los Mossos d'Esquadra". La Policía catalana trabaja en la investigación para aclarar las causas de este incendio mortal.

"Es algo que todos veíamos venir porque es un vecino conflictivo. Es una desgracia. Peleaban mucho. En una semana han llegado a venir los policías 4 veces", nos dice a Atresmedia Camilo, uno de los vecinos de este bloque. "Cuando bajé le vi al marido en la puerta diciendo tranquilamente que su mujer estaba allí dentro. Ahora él está por ahí campante, cuando debería estar esposado", sigue contándonos Camilo.

No fue la mejor manera de despertarse y así lo relata Oriana, otra de las vecinas: "estábamos muy dormidos y bajamos en seguida por las escaleras. Creía que me moría, no podía respirar". Otros vecinos cuentan que "veíamos venir que pasara esto; teníamos amenazas directas en nuestra puerta. Y la escuchábamos a ella, a gritos: "¡que me mata, me mata!"

Estando allí escuchamos a un vecino que, bajando por las escaleras para ponerse a salvo y agarrándose al pasamanos, se quemó. "Estaba con el pecho súper cargado también, por el humo y la angustia", declara Florencio, que se va a Urgencias para que le curen.

Los vecinos han sufrido por sus mascotas también. Judith Moreno ha contado que su madre vive en el tercero y "se había levantado muy pronto para trabajar. Me ha llamado cuando supo que había un incendio porque los gatos se habían quedado en casa. Yo estaba en la Costa Brava de Vacaciones y he vuelto corriendo. Afortunadamente los dos gatos están bien. Ha sido un susto". En estos momentos sigue la investigación abierta por parte de los Mossos d'Esquadra.

