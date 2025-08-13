Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cae en Málaga una banda de atracadores que asaltaba supermercados con machetes y armas simuladas

La Guardia Civil desmantela un grupo criminal acusado de varios robos en la provincia malagueña que fueron sorprendidos en el acto.

La Guardia Civil en MálagaEFE

Álvaro Pilao
Publicado:

Las autoridades de la Costa del Sol han puesto fin a las fechorías de una banda de tres atracadores que llevaba varias semanas operando en los supermercados de Málaga. La operación, denominada como 'Guamparas', terminó con la detención de los integrantes de este grupo criminal, tres hombres de entre 22 y 51 años, que fueron sorprendidos in fraganti en un supermercado de Coín.

Según fuentes de la investigación, la banda utilizaba fusiles de asalto simulados y machetes de gran tamaño para sembrar el miedo a clientes y los trabajadores del establecimiento, consiguiendo así hacerse con todo el dinero de las cajas registradoras.

La Guardia Civil comenzó la búsqueda de estos tres atracadores desde principios del mes de junio, tras un agresivo robo en un supermercado. Las autoridades se dieron cuenta que los sospechosos estudiaban minuciosamente dónde actuar y cómo hacerlo. Cuando los comercios estaban apunto de cerrar era el momento perfecto para el grupo criminal: mayor recaudación y menos clientes. El motín perfecto.

En cada una de sus actuaciones, dos de los tres miembros utilizaban pasamontañas mientras el otro integrante esperaba en la puerta con un coche de matrícula falsa. Este modus operandi lo repitieron en varias ocasiones hasta que un dispositivo de agentes los interceptó en el momento exacto.

Además de estos robos, también se les atribuye varios atracos, tres para ser exactos, con violencia e intimidación, así como falsificación de documentos. Todas las armas fueron incautadas por un registro de una vivienda de Cártama.

Después de pasar a disposición judicial, el juez de Coín ha decretado el ingreso a prisión de los tres integrantes de la banda, poniendo así fin a los varios delitos que habían generado mucha incertidumbre e inquietud en toda la comarca.

