VÍDEO: Las impactantes imágenes de coches en llamas en el incendio de un parking de un centro comercial en Madrid

El incendio ocurrió en el parking exterior de un centro comercial en Madrid, en concreto hablamos de Xanadú. Las llamas comenzaron a crearse en un coche este martes 12 de agosto, y se propagaron afectando a un total de diez vehículos.

Las autoridades confinaron a los clientes en el interior del establecimiento, y nadie resultó herido. Se pudo controlar a los pocos minutos. Los bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar para extinguir las llamas, y afortunadamente, no hubo ninguna víctima.

