Detenido un hombre por agredir sexualmente a tres mujeres sin papeles en entrevistas de trabajo

La Guardia Civil arresta a un hombre que citaba a víctimas en situación irregular para supuestos empleos de limpieza y les hacía tocamientos

Ángel Granero
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido en Celanova (Ourense) a un hombre acusado de agredir sexualmente a tres mujeres extranjeras en situación irregular. Según la investigación, el arrestado contactaba con las víctimas a través de plataformas de Internet, ofreciéndoles supuestos trabajos de limpieza.

El sospechoso citaba a las mujeres en una nave industrial para realizar una entrevista previa. Una vez allí, presuntamente, les practicaba tocamientos sin su consentimiento a víctimas que, por su situación administrativa y económica, se encontraban en sutación de vulnerabilidad.

La detención tuvo lugar el pasado martes, 12 de agosto, en el marco de la operación 'Predator Ou', desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense.

El caso está ahora en manos del Juzgado de Instrucción de Celanova, que investiga los hechos y estudia posibles nuevas denuncias. La Guardia Civil no descarta que puedan existir más víctimas que no hayan declarado.

