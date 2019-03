Las moscas invaden Sant Jordi Desvalls, un pueblo de Girona que sufre una grave plaga

LOS RESTAURANTES, LOS MÁS AFECTADOS

Una plaga de moscas molesta desde hace diez días a los vecinos de un pueblo de Girona, que ya no saben qué hacer para deshacerse de estos insectos. No pueden abrir ventanas ni puertas para que no se cuelen en las casas, pero además está haciendo que los restaurantes facturen menos porque ni si quiera pueden ofrecer servicios en el exterior.