Una jueza de menores que impone condenas ejemplares: "Tenemos jóvenes de distintos estatus y familias. No hay un perfil definido"

La jueza de menores y promotora del proyecto 'Up To You' para integrar a jóvenes en situación de riesgo, Reyes Martel, ha llevado a un grupo de menores a hacer el Camino de Santiago en una actividad enmarcada dentro de esta iniciativa.

Una experiencia que, en palabras de Martel, ha sido "maravillosa y muy bonita, de convivencia intensa y rescate de valores" tanto para los menores como para quienes les acompañan.

Sobre los tipos de delitos más frecuentes entre los menores, esta jueza explica que si hay algo común entre estos menores es la falta de valores como la "capacidad de frustración, la solidaridad, la empatía, el valorar lo que tenemos", esas cosas que "por el ritmo vertiginoso de vida que llevamos olvidamos y ellos no logran aprender".

Preguntada sobre si hay un perfil especial del menor delincuente, Martel asegura que no. Explica que aunque hace unos años había un perfil que venía de familias desestructuradas donde había problemas de consumo de tóximos, esto hoy en día ha cambiado mucho. "Tenemos jóvenes de distintos estatus sociales y tipos de familias. No hay un perfil definido, lo que hace más compleja la situación y nos devuelve a la primera reflexión: que algo está pasando y hay un problema de valores que no se aprende en las escuelas, sino en el entorno más cercano".

Respecto a qué medidas se pueden tomar para intentar recuperar a estos menores conflictivos, Martel explica que esta es una de las cosas que hacen los jueces de menores pero asegura que necesitan ayuda.

"Necesitamos quitar el estigma porque el 80% de los jóvenes con herramientas adecuadas se recuperan", indica Martel, que añade que estos menores son "todavía niños que pueden enderezar su camino" y vuelve a insistir en la importancia de los valores.