Un preso que compartió celda con el único imputado por la desaparición de Yéremi asegura que le contó que vio al niño muerto

La confesión tuvo lugar en la cárcel de Algeciras. Antonio Ojeda, conocido como Juan el Rubio, está en prisión preventiva por abusos sexuales a un niño de nueve años y comparte celda con un preso malagueño.

Este recluso asegura que se ganó la confianza de Juan el Rubio y que este le comentó que sabía lo que había pasado con Yéremi Vargas. En concreto, dice que Antonio Ojeda le contó en la celda que vio como un hombre llevaba al niño, que aparentemente estaba muerto, a un barranco y como este quemaba el cuerpo del pequeño.

Pero lo que declara el preso en el juzgado no es exactamente eso. Fuentes de la investigación aseguran a Antena 3 que ante el juez el preso declara que Antonio Ojeda le contó que vio a Yéremi Vargas muerto en manos de una tercera persona y facilita su nombre.

La Guardia Civil ya ha descartado su implicación. Pero el testimonio tiene credibilidad por varias razones: Cuando este testigo presta declaración ante la Guardia Civil, aun no era de dominio público que Antonio Ojeda iba a ser declarado el principal sospechoso.

Además, el preso malagueño ofrece datos de lugares y de carreteras de Gran Canaria que no tendría por qué conocer si no se lo hubiera contado el sospechoso. Esto no supone una confesión de Juan el Rubio, pero sí un elemento más que le sitúa en el lugar y en el momento del crimen.