Un niño denuncia en un vídeo el acoso escolar que sufre y Hollywood se vuelca con él

Keaton Jones, un niño de Tennesse que sufre bullying cada día, ha recibido el apoyo de estrellas de Hollywood y del mundo de la música tras volverse viral el vídeo en el que relata su situación.

Su madre, Kimberly Jones, le grabó en un vídeo contando que se siente molesto y triste cuando algunos de sus compañeros le hacen la vida imposible.

El pequeño cuenta en el vídeo que a la hora del almuerzo varios de sus compañeros le derramaron leche por encima. Además, se burlan constantemente de la cicatriz que tiene en la cabeza, resultado de una operación para extirpar un tumor que sufría.

“Se burlan de mi nariz, me llaman feo y me dicen que no tengo amigos. No me gusta que me hagan eso y no me gusta que se lo hagan a otros. Las personas diferentes no tienen por qué ser insultadas”, relata el niño.

Su madre colgó el vídeo en la red y en pocas horas se ha vuelto viral, recibiendo el apoyo de actores de Hollywood y cantantes.