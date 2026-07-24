Cómo activar en Google Maps la función que te avisa de los incendios activos en tiempo real

España se encuentra ante un escenario complicado con incendios activos que preocupan como en Madrid y Ávila. Ambos fuegos han provocado que, por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno haya declarado la emergencia nacional por catástrofe natural.

Por ello, en plena temporada de verano, con el aumento de los desplazamientos por vacaciones y el riesgo de fuego intencionado complican la circulación por carretera. Google Maps cuenta con una función esencial para garantizar trayectos más seguros. Aunque esta herramienta lleva un tiempo funcionando en nuestro país, hay muchos conductores que desconocen de su existencia.

Como la superficie quemada de estos incendios continúa aumentando y las incidencias en las carreteras son numerosas, conocer la ubicación exacta de las llamas es imprescindible para planificar cualquier desplazamiento.

Cómo se activa la función

Uno de los principales problemas colaterales del fuego son las interrupciones en el transporte. Hay medios de transporte en el que no se puede modificar la ruta, sin embargo, si viajas en un vehículo privado y tienes esta herramienta, el tiempo de reacción marca la diferencia.

Saber qué zonas están afectadas permite tomar desvíos anticipados y evitar situaciones de peligro. Además, esquivar los puntos críticos no solo protege a los pasajeros del vehículo, sino que facilita el trabajo de los equipos de emergencia.

Es ideal evitar saturar las carreteras secundarias para que circulen sin problemas los bomberos y despliegues de evacuación.

Así funciona la herramienta en cuatro pasos

Consultar la información de los incendios activos en tiempo real en Google Maps es un proceso muy sencillo.

- Primer paso: abre la aplicación de Google Maps en tu dispositivo Android o iOS.

- Segundo paso: accede a las capas, pulsa el icono cuadrado situado en la esquina superior derecha, (es la misma ventana que se utiliza para cambiar a la vista satélite o de relieve).

- Tercer paso: selecciona 'Incendios forestales', en el menú emergente de detalles del mapa, activa esta opción.

- Cuarto paso: la pantalla mostrará los focos activos identificados. Si pulsas sobre cualquiera de las zonas marcadas, se desplegará una ficha detallada con datos de emergencia, enlaces directos a redes sociales oficiales con el seguimiento del fuego y accesos a las últimas noticias publicadas.

Aunque la aplicación no permite a los usuarios marcar directamente el origen de un incendio, sí es posible notificar otras incidencias relacionadas como cortes de vía, visibilidad reducida por humo o retenciones.

Cuando se acumulan avisos de estas características esto ayuda al algoritmo a recalcular las rutas del resto de conductores para alejarlos del peligro en tiempo real.

Funciona por un entramado tecnológico

Esta función es posible a un complejo entramado tecnológico desarrollado por Google Research que combina datos espaciales con inteligencia artificial. Para mapear el avance del fuego y superar obstáculos como el polvo o las nubes, el sistema analiza imágenes en tiempo real procedentes de constelaciones satelitales geoestacionarias como Meteosat o GOES.

Estas herramientas operan en bandas de frecuencia infrarroja capaces de atravesar densas columnas de humo y delimitar el perímetro real de las llamas. Toda esta información visual alimenta una red neuronal convolucional que procesa las imágenes más recientes para corregir distorsiones atmosféricas.

La IA compara constantemente sus hallazgos con las "huellas" que dejan los incendios tras ser controlados por las autoridades, calibrando sus algoritmos para maximizar la precisión de los positivos reales y minimizar los falsos avisos.

Por eso, la plataforma no solo dibuja los mapas, sino que emite notificaciones de emergencia y alertas 'SOS' en el idioma configurado por el usuario, siendo vital para turistas y residentes.

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