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Noticias de hoy, miércoles 29 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 29 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 29 de julio de 2026

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo y en el resto de Europa o el balance del año, entre las noticias más destacadas de este miércoles 29 de julio.

Incendio en Ávila, Madrid y Toledo

Los incendios que afectan al centro peninsular afrontan una jornada decisiva. Tras varios días de avance ininterrumpido de las llamas, la evolución en Madrid y Ávila ofrece un respiro gracias al trabajo de los equipos de extinción, que han conseguido contener los principales frentes. Sin embargo, la llegada de una nueva ola de calor mantiene la preocupación de los servicios de emergencia, que advierten de que el aumento de las temperaturas y los cambios de viento podrían complicar de nuevo la situación.

En la Comunidad de Madrid, cerca de 24.000 vecinos evacuados han vuelto ya a sus casas y otras 20.000 personas han salido del confinamiento

Incendio Europa

En Portugal, otro gran fuego en Guarda avanza hacia Galicia en dos frentes de varios kilómetros. Las llamas también golpean en Francia. Cerca de Burdeos, los equipos intentan controlar un incendio que se ha agravado por la nueva ola de calor.

Precisamente del incendio de Francia, hay unas imágenes impresionantes desde el corazón del incendio. Desde las perspectiva de un bombero.

Balance polítoco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho el balance del curso político en el que ha defendido que, a pesar de las dificultades para alcanzar acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan medidas por llevar a cabo antes de las elecciones en 2027. Uno de los ejes que ha destacado ha sido la respuesta a los incendios que envuelven al país, explicando varias de las acciones por parte del Gobierno ante esta cuestión.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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Muere una de las heridas del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ascienden a 14 las víctimas mortales

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Iván
Incendios

Iván, de la Vall d'Uixó (Castellón) vuelve a casa y Raquel, de Casavieja (Ávila), salva su casa gracias a sus vecinos

Iván es habitante del municipio de la Vall d’Uixó (Castellón) y Raquel, vecina de Casavieja (Ávila). Ellos relatan su testimonio de cómo su casa se ha salvado de las llamas. Ambos cuentan aliviados cómo, para ellos, este desastre empieza a quedar atrás, pero relatan con profunda desolación el hecho de ver cómo ha quedado su paisaje, el cual tardará años en recuperarse para volver a verlo tal y como lo conocían.

Río Deba en Altzola

VÍDEO | Las imágenes de los jóvenes que recorrieron el río Deba en flotador tras perder el autobús

Vídeo: Salva a un bañista en apuros con un flotador y una cuerda

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Mario Murillo, agricultor

Agricultores explican la peligrosidad de la maquinaria pesada en zonas con riesgo de incendio: "Pueden originarlo igual que un coche por la carretera"

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