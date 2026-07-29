Noticias de hoy, miércoles 29 de julio de 2026

Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo y en el resto de Europa o el balance del año, entre las noticias más destacadas de este miércoles 29 de julio.

Incendio en Ávila, Madrid y Toledo

Los incendios que afectan al centro peninsular afrontan una jornada decisiva. Tras varios días de avance ininterrumpido de las llamas, la evolución en Madrid y Ávila ofrece un respiro gracias al trabajo de los equipos de extinción, que han conseguido contener los principales frentes. Sin embargo, la llegada de una nueva ola de calor mantiene la preocupación de los servicios de emergencia, que advierten de que el aumento de las temperaturas y los cambios de viento podrían complicar de nuevo la situación.

En la Comunidad de Madrid, cerca de 24.000 vecinos evacuados han vuelto ya a sus casas y otras 20.000 personas han salido del confinamiento

Incendio Europa

En Portugal, otro gran fuego en Guarda avanza hacia Galicia en dos frentes de varios kilómetros. Las llamas también golpean en Francia. Cerca de Burdeos, los equipos intentan controlar un incendio que se ha agravado por la nueva ola de calor.

Precisamente del incendio de Francia, hay unas imágenes impresionantes desde el corazón del incendio. Desde las perspectiva de un bombero.

Balance polítoco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho el balance del curso político en el que ha defendido que, a pesar de las dificultades para alcanzar acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan medidas por llevar a cabo antes de las elecciones en 2027. Uno de los ejes que ha destacado ha sido la respuesta a los incendios que envuelven al país, explicando varias de las acciones por parte del Gobierno ante esta cuestión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.