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Noticias de hoy, jueves 30 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 30 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 30 de julio de 2026

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Los incendios en España y en el resto de Europa o el indulto a Borràs, entre las noticias más destacadas de este jueves 30 de julio.

Incendios en España

El verano continúa marcado por los grandes incendios forestales. Mientras algunos vecinos comienzan a regresar a sus casas tras varios días de incertidumbre, otros vuelven a enfrentarse a evacuaciones y confinamientos. El foco de mayor preocupación se encuentra ahora en Zamora, donde el rápido avance de las llamas ha obligado a desalojar doce localidades y a confinar otras dos. Al mismo tiempo, Castellón afronta horas decisivas para consolidar los avances en la extinción, mientras que Madrid y Ávila inician el camino hacia la recuperación tras estabilizar sus incendios.

Incendios Europa

Europa combate un verano marcado por el fuego. Preocupan los incendios de gran magnitud de Portugal donde no esta controlado, el de Francia (que es el mas devastador de su historia) , Greciay donde han muertos bomberos (sobre todo preocupan las islas de Paros, recordemos temporarada de verano con turistas...) y Turquía, el más bestia: 100 incendios sin control, 93 mil bomberos trabajando, y brutal quema de casas...

Indulto a Borràs

Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles el indulto parcial concedido por el Ejecutivo a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, y ha asegurado que la medida responde exclusivamente al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, ha rechazado que la decisión guarde relación con una negociación política con Junts o con el respaldo de la formación a los Presupuestos Generales del Estado.

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Esta considerado como uno de los festivales musicales mejores de Europa. La Noches del Botánico, en el jardín botánico de la Universidad Complutense, mezclan naturaleza, oferta gastronómica y sobre todo buena música. Las mejores leyendas de la música visitan este escenario.

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Última hora de los incendios en España, en directo: Pedro Sánchez da por finalizada la emergencia nacional en los incendios de Madrid y Ávila

El fuego obliga a desalojar una docena de municipios en Zamora, mantiene en vilo a Castellón y permite el regreso de vecinos a Madrid y Ávila tras la estabilización de sus incendios. Sigue la imformación minuto a minuto.

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