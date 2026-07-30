Efemérides de hoy 30 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 30 de julio?

El 30 de julio de 1947, nace el fisicoculturista, actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger. Originario de Thal, un pequeño municipio de Austria es considerado como una de las figuras que más impacto ha generado en la cultura pop moderna. Su paso por las competiciones deportivas marcó una época, obtuvo el título “Mr. Universo” en cinco ocasiones y el “Mr. Olympia” en siete, convirtiendo su cuerpo así en el canon anatómico en este tipo de concursos. Emigró a Estados Unidos en 1968, donde comenzaría su carrera como actor, que le catapultaría a la fama internacional. En la industria cinematográfica establecería otro nuevo canon, el del héroe de acción. Schwarzenegger ha protagonizado cintas como “Conan el Bárbaro” (1982), “Terminator” (1984), “Depredador” (1987) o “Desafío Total” (1990), éxitos en taquilla y aclamados por el público general. Pero sin duda, otro de sus grandes logros fue convertirse en el gobernador de California en hasta dos mandatos como candidato del partido republicano.

Un 30 de julio, pero de 1930, Uruguay se proclama campeón de la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol, el Mundial 1930 de Uruguay. La selección celeste enfrentó a la Argentina en una tensa final que decidiría que país tenía el mejor fútbol. El partido se disputó en el Estadio Centenario, el escenario reunió según los registros de entonces a 68.346 espectadores. La albiceleste dominaría el marcador al final del primer tiempo con un 1-2, pero los uruguayos girarían las tornas remontando y dejando como resultado final un 4-2. La afición anfitriona festejó el triunfó en fervor del primer título mundialista del país.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de julio?

1928.- George Eastman, de Kodak, hace una primera demostración de las películas fotográficas en color en Rochester, Nueva York.

1932.- Estreno de ‘Flowers and Trees’, de Walt Disney, primera película en color de dibujos animados.

1966.- Inglaterra gana su primer y único Mundial de Fútbol en Wembley, Londres.

1983.- Entra en vigor en España la ley de las 40 horas semanales de trabajo y 30 días de vacaciones al año.

1989.- Los chilenos aprueban por mayoría el plebiscito sobre reformas constitucionales.

1999.- Los líderes mundiales adoptan la Declaración de Sarajevo, con la que lanzaron el Pacto de Estabilidad para los Balcanes y pidieron la democratización de Yugoslavia.

2002.- República Democrática del Congo y Ruanda firman en Pretoria un acuerdo que pone fin a cuatro años de guerra.

2013.- La soldado Chelsea Manning (por aquel entonces Bradley Manning), acusada de filtrar documentos a WikiLeaks, es absuelta de ‘ayudar al enemigo’ y hallada culpable de violar la ley de Espionaje.

2021.- Nace el quinto banco español tras culminar la fusión de Unicaja y Liberbank, con un volumen de activos cercanos a los 113.000 millones de euros.

2021.- El satélite Eutelsat Quantum, el primero que puede ser reprogramado en órbita según las necesidades del cliente, es lanzado a bordo de un cohete Ariane 5 desde Kurú en Guayana francesa.

2022.- La belga Charlotte de Witte se convierte en la primera DJ mujer especializada en Techno en cerrar un escenario principal de Tomorrowland en la historia.

¿Quién nació el 30 de julio?

1863.- Henry Ford, fabricante de automóviles estadounidense.

1898.- Henry Moore, escultor británico.

1931.- Dominique Lapierre, escritor francés.

1936.- Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz, hermana del rey Juan Carlos I.

1939.- Peter Bogdanovich, cineasta estadounidense.

1941.- Rosa María Sardá, actriz española.

1970.- Christopher Nolan, director de cine británico-estadounidense.

1984.- María León, actriz española.

¿Quién murió el 30 de julio?

1771.- Thomas Gray, poeta inglés.

1898.- Otto von Bismarck, estadista alemán.

1991.- Fabiá Puigserver Plana, escenógrafo español, creador del Teatre Lliure.

2003.- Carlos Lemos Simmonds, escritor y político colombiano.

2013.- Antoni Ramallets, futbolista español.

2021.- Sammy Pérez, comediante mexicano.

2024.- Paco Camino, torero español.

¿Qué se celebra el 30 de julio?

Hoy, 30 de julio, se celebra el Día Internacional de la Amistad.

Horóscopo del 30 de julio

Los nacidos el 30 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 30 de julio

Hoy, 30 de julio, se celebran los santos Abdón de Roma y Rufino.