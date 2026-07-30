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Las noches del Botánico, una experiencia única que mezcla ocio, gastronomía y buena música

Esta considerado como uno de los festivales musicales mejores de Europa. La Noches del Botánico, en el jardín botánico de la Universidad Complutense, mezclan naturaleza, oferta gastronómica y sobre todo buena música. Las mejores leyendas de la música visitan este escenario.

Noches del botánico

Las noches del Botánico, una experiencia única | Europa Press

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Ángel Pinto
Publicado:

Es un auténtico oasis en el centro de la capital. Bob Dylan, Van Morrison, Jorge Drexler, UB40 o Serrat han actuado en este escenario . Los conciertos son una mezcla, de ocio, gastronomía y contacto con la naturaleza. Este festival ha sido galardonado por su esfuerzo con el impacto ambiental y conservar el entorno. Se llega a modificar el escenario para o dañar una planta o un árbol.

Abandonamos el ruido, el estrés y las prisas de la capital y llegamos a un oasis. Llegamos al jardín botánico de la Universidad Complutense.

Durante todo el verano se celebra el festival Las noches del Botánico. Las mejores estrellas lo han visitado.

Música, copas, comida todo entra en esta experiencia. Situada en el centro de Madrid pero con 4 o 5 grados menos.

Naturaleza, y buen rollo, lo convierten en un buen plan familiar. Además, con ellos se minimiza el daño ambiental. El escenario se modifica para no dañar ningún árbol y no hay generadores que den electricidad o luz. Un entorno y un escenario para 4.000 personas ideal.

Gran parte del éxito de Noches del Botánico reside en el propio espacio. El recinto está diseñado para disfrutarse desde que el público entra hasta el momento en el que se apagan las luces.

Noches del Botánico no es solo asistir a un concierto: es vivir una experiencia completa en las noches de verano de Madrid.

El público llega horas antes para disfrutar de la gastronomía, del entorno y de la atmósfera. Y cuando termina el concierto, nadie quiere marcharse.

Ese cuidado por el detalle también se traslada a los artistas. La cercanía entre escenario y público genera una conexión muy difícil de encontrar en otros formatos. Apenas treinta metros separan las gradas del escenario, permitiendo una experiencia íntima incluso con artistas de dimensión mundial.

Ver a Carlos Santana, Bob Dylan o Van Morrison a esa distancia convierte cada concierto en algo irrepetible.

Un festival pequeño capaz de atraer a las mayores leyendas

Pese a ser un festival de formato contenido —4.000 personas de pie y 2.500 en formato sentado—, Noches del Botánico ha logrado convertirse en una parada imprescindible para grandes artistas internacionales.

La exclusividad del espacio, su acústica, el entorno natural y la cercanía con el público han hecho que muchos artistas elijan el festival para ofrecer algunos de los conciertos más especiales de sus giras.

Por el escenario de Noches del Botánico han pasado nombres históricos como:

  • Robert Plant
  • Bob Dylan
  • Van Morrison
  • Patti Smith
  • Pretenders
  • Toto
  • Pixies
  • PJ Harvey
  • Norah Jones
  • Chick Corea
  • Franco Battiato
  • Pablo Milanés
  • Queens of the Stone Age
  • Kraftwerk
  • Phoenix
  • Rufus Wainwright
  • UB40
  • Roger Hodgson (Supertramp)
  • Wilco
  • The Lumineers
  • Jorge Drexler
  • Bomba Estéreo
  • Serrat

Y muchos más.

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