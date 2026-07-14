Intenta huir por la azotea de su casa en Lorca (Murcia) antes de ser detenido por la Policía

Un hombre intenta escapar de la Policía por la azotea de su casa en Lorca (Murcia). Parece una escena de película pero es real. El detenido usaba su domicilio como punto de venta y consumo de drogas.

Estaba en el punto de mira de la Policía desde el pasado mes de abril. Un agente detectó en ese momento que en la zona había aumentado el tráfico de drogas. Este hallazgo inició la investigación.

El hombre se cuela descalzo y en bañador en la casa de vecino para evitar ser detenido

La policía Nacional irrumpe en este piso del barrio de San Diego de Murcia a mazazos. Este hombre, descalzo y en bañador, se cuela en la casa del vecino pero los agentes consiguen reducirlo

Ya detenido y en disposición judicial el hombr es acusado de un delto de tráfico de drogas. Tal y como se desprende de la investigación, usaría su domiciio para distribuir droga y heroina.

En el registro los agentes han encontrado droga preparada para 200 dosis, 11.00 euros en efectivo, un puño americano y otros materiales usados para la distribución de estupefacientes.

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