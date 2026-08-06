Efemérides de hoy 6 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 6 de agosto?

El 6 de agosto de 2024, el movimiento islamista Hamás anuncia el nombramiento de Yahia Sinwar como el nuevo presidente de la organización. Sinwar asume la máxima dirección tras el asesinato de su predecesor, Ismail Haniya, en Teherán (Irán) por un ataque ejecutado por Israel. El nuevo líder de Hamás ya ejercía las funciones de jefe operativo y militar dentro de la franja de Gaza desde 2017, siendo él el cerebro detrás de los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel. El nombramiento significó por primera vez la unificación del liderazgo político exterior y el mando militar interior bajo la misma figura.

Tan solo dos meses después, el 16 de octubre, Yahia Sinwar moriría durante un enfrentamiento entre Hamás y las fuerzas militares israelíes en Ráfah, al sur de la Franja de Gaza.

Un 6 de agosto, pero de 1965, la banda británica “The Beatles” publica su quinto álbum: “Help!”. El disco además serviría como la banda sonora de la película homónima, estrenada tan solo unos días antes, el 29 de julio del mismo año. Cuenta con varios temas de los más reconocidos del grupo, tales como “Ticket to Ride”, “Yesterday” o la canción que da nombre al disco, “Help!”. El álbum se convertiría al instante en un éxito, llegando al número uno en Reino Unido a la semana de su salida. Los premios Grammy reconocieron el trabajo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr al nominar su trabajo en la categoría de “Álbum de año”, marcando el hito de ser el primer disco de rock nominado en esta categoría en la historia de los premios.

;¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de agosto?

1811.- Las Cortes de Cádiz abolen los señoríos jurisdiccionales de España.

1890.- Primera ejecución en silla eléctrica en EEUU en la prisión neoyorquina de Auburn en Nueva York.

1928.- Se crea por decreto el Banco Exterior de España.

1945.- EE. UU. lanza su primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.

1961.- Vuelve a la Tierra, a bordo del "Vostok II", el astronauta soviético G.Titov, después de 17 órbitas completas, realizadas en 25 horas y 18 minutos.

1966.- Se inaugura en Lisboa el Puente Salazar, sobre el Tajo, llamado actualmente del 25 de abril.

1990.- El presidente de Pakistán Gulam Ishaq Khan destituye a la primera ministra Benazir Bhutto y decreta el estado de emergencia.

2009.- Ronnie Biggs, uno de los ladrones que asaltaron el tren de Glasgow, sale de la cárcel por motivos de salud.

2020.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, firma una orden por la que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador chino de TikTok, a partir de 45 días.

2023.- Daniel Sancho Bronchano reconoce ante EFE que es culpable del asesinato en Tailandia del colombiano Edwin Arrieta.

2025.- Karol Nawrocki es investido como nuevo presidente de Polonia.

¿Quién nació el 6 de agosto?

1868.- Paul Claudel, escritor francés.

1881.- Alexander Fleming, médico británico, descubridor de la penicilina.

1911.- Lucille Ball, actriz estadounidense.

1917.- Robert Mitchum, actor estadounidense.

1928.- Andy Warhol, pintor estadounidense.

1934.- Landelino Lavilla, político español.

1957.- José María del Nido, abogado y expresidente del Sevilla FC.

¿Quién murió el 6 de agosto?

1660.- Diego Rodríguez de Silva Velázquez, pintor español.

1973.- Fulgencio Batista, expresidente y dictador de Cuba.

1994.- Doménico Modugno, cantante y compositor italiano.

2001.- Jorge Amado, escritor brasileño.

2012.- Robert Hughes, escritor australiano.

2019.- Luis Ruiz de Gopegui, físico.

2024.- Connie Chiume, actriz sudafricana.

¿Qué se celebra el 6 de agosto?

Hoy, 6 de agosto, se celebra el Día Internacional de Concientización sobre las Necesidades Especiales de Desarrollo y los Desafíos de los Países en Desarrollo sin Litoral.

Horóscopo del 6 de agosto

Los nacidos el 6 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 6 de agosto

Hoy, 6 de agosto, se celebra la Transfiguración del Señor, los santos Justo y Pastor y santa Claudia Matrona.