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Hallan asesinada a una mujer con signos de violencia en su domicilio de Leganés, Madrid

Su padre encontró la vivienda muy revuelta y alertó a la Policía tras acudir al domicilio porque llevaba un tiempo sin saber nada de ella.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer hallada este sábado con signos de violencia en su domicilio de Leganés (Madrid), según ha informado la Jefatura Superior.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas, cuando la Sala del 091 recibió una llamada del padre de la víctima, que había acudido al domicilio de su hija y se había encontrado el interior de la vivienda muy revuelto. En un primer momento, pensó que podía haberse producido un robo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que localizaron en el interior de la vivienda a una mujer fallecida con signos de violencia. Los policías también encontraron un cuchillo que presentaba lo que parecen ser restos de sangre.

El padre de la víctima tenía llaves de la vivienda y había acudido al domicilio porque llevaba un tiempo sin saber nada de ella, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

La investigación continúa abierta

Hasta el domicilio se desplazaron efectivos del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Según las mismas fuentes, la Policía continúa investigando lo ocurrido y no descarta ninguna hipótesis por el momento.

El suceso se produce el mismo día en que otra mujer ha sido hallada muerta con signos de estrangulamiento en una vivienda de la calle Ferrocarril, en el distrito madrileño de Arganzuela. Un hombre de 85 años fue detenido esta mañana por su presunta relación con esa muerte. La víctima tenía 47 años y era su exnuera.

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