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Se hacen pasar por policías para robar en Alicante un tráiler cargado con ropa de Inditex valorada en un millón de euros

Los asaltantes utilizaron vehículos de gran cilindrada con señales luminosas similares a las policiales para obligar al camionero a detenerse.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Un grupo de hombres armados que se ha hecho pasar por agentes de Policía ha robado durante la madrugada del pasado jueves un tráiler cargado con ropa de Inditex en un polígono industrial de Alicante. El valor de la mercancía sustraída rondaría el millón de euros.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar y localizar a los responsables del asalto, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención, según han informado fuentes policiales.

El robo tuvo lugar en el polígono industrial El Espartal, situado en las afueras de la capital alicantina. El camionero, que cubría una ruta entre Almería y Alicante, fue interceptado cuando llegó a esta zona por dos vehículos de gran cilindrada.

Los automóviles llevaban señales luminosas que simulaban las utilizadas por los vehículos camuflados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Mediante este sistema, los asaltantes lograron que el conductor creyera que se encontraba ante un control policial y detuviera el camión.

Dos hombres armados abordaron al conductor

Tras detener el tráiler, dos hombres armados y caracterizados como policías obligaron al camionero a abandonar la cabina. A continuación, los integrantes del grupo se apoderaron del vehículo pesado y huyeron del polígono en dirección a Alicante.

El Grupo de Atracos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Alicante se ha hecho cargo de las pesquisas.

Los investigadores están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el polígono industrial, así como las imágenes captadas por los dispositivos de control de tráfico de la zona. El objetivo es reconstruir el recorrido seguido por los asaltantes y localizar tanto el tráiler como la mercancía robada.

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación para determinar la identidad de los integrantes del grupo, esclarecer cómo prepararon el asalto y averiguar el destino de la ropa sustraída.

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