Efemérides de hoy 12 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de septiembre?

El 12 de septiembre de 2005, Israel pone fin a 38 años de ocupación militar directa en la Franja de Gaza al cruzar el último convoy de sus tropas la frontera hacia el exterior del territorio. Esta retirada total, conocida históricamente como el Plan de Desconexión, supuso el desmantelamiento de veintiuna colonias judías y la salida forzada de unos ocho mil asentados en la zona. El repliegue de los blindados y soldados israelíes, ordenado por el Gobierno del primer ministro Ariel Sharón, generó un intenso debate interno y fue recibido con júbilo en las calles palestinas, donde miles de ciudadanos celebraron con banderas e incendios en las antiguas sinagogas lo que interpretaban como una victoria frente a las fuerzas extranjeras tras décadas de confinamiento. Sin embargo, las esperanzas de soberanía real que despertó esta salida se transformaron rápidamente en una profunda inestabilidad política y social para la Franja.

La ausencia de un control militar israelí interno dejó un enorme vacío de poder que agudizó la fractura entre las facciones palestinas de Fatah y el movimiento Hamás, abriendo el camino para que este último asumiera el control gubernamental del enclave dos años después. Lejos de garantizar la paz, este movimiento estratégico redefinió por completo el tablero de juego de la región, ya que Israel mantuvo un férreo bloqueo sobre el espacio aéreo, marítimo y las fronteras terrestres de Gaza, convirtiendo el territorio en un foco de tensión geopolítica permanente que sigue marcando el devenir del conflicto en Oriente Medio hoy en día.

Un 12 de septiembre, pero de 1933, Alejandro Lerroux, veterano dirigente del Partido Republicano Radical, releva a Manuel Azaña al frente del Gobierno. Con este relevo institucional la Segunda República española experimenta un viraje político decisivo evidenciando el colapso de la coalición reformista de izquierdas, desgastada por la conflictividad social, la crisis agraria y la feroz oposición conservadora, lo que obliga al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a buscar un perfil más moderado para calmar las tensiones del país. La llegada de Lerroux al poder, aunque efímera por la fragilidad de sus apoyos parlamentarios, clausuró el bienio de las grandes transformaciones legislativas y forzó la disolución de las Cortes para convocar los comicios históricos de noviembre de ese año, abriendo una nueva etapa de polarización que reconfiguraría por completo el equilibrio de fuerzas en España.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 12 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 12 de septiembre?

1907.- Se funda la Sociedad Sevilla Balompié, germen del club de fútbol Real Betis Balompié.

1910.- El compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 8 en Munich (Alemania).

1943.- Un comando de las SS alemanas libera al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a cien kilómetros de Roma.

1949.- El doctor Theodor Heuss es elegido presidente de la nueva República Federal Alemana, el sector germano occidental posterior a la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

1958.- El físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

1965.- El tenista Manuel Santana se convierte en el primer deportista español que gana el Open de Estados Unidos.

1974.- Haile Selasie, el último emperador de Etiopía es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1989.- La fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle es asesinada a tiros en Madrid por la banda terrorista ETA.

1992.- El transbordador espacial "Endeavour" es lanzado al espacio, con una tripulación que incluye al primer matrimonio de astronautas, la primera astronauta afroamericana y el primer astronauta japonés.

1998.- Los partidos nacionalistas vascos (PNV, EA y HB) firman el pacto de Lizarra, un acuerdo político para fomentar un proceso de negociación que sirviese para el cese del terrorismo de ETA.

2014.- El atleta paralímpico surafricano Oscar Pistorius es declarado culpable de homicidio culposo por la muerte a tiros de su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

¿Quién nació el 12 de septiembre?

1913.- Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1942.- Tomás Marco, músico y compositor español.

1944.- Barry White, cantante estadounidense.

1954.- Vicente Belda, ciclista español.

1980.- Yao Ming, baloncestista chino.

1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 12 de septiembre?

1977.- Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

2001.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

2003.- Johnny Cash, cantante estadounidense.

2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.

2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

¿Qué se celebra el 12 de septiembre?

Hoy, 12 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Arepa y el Día Mundial de los Primeros Auxilios.

Horóscopo del 12 de septiembre

Los nacidos el 12 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre, se celebra el santísimo nombre de María y los santos Guido, Leoncio y Valeriano.