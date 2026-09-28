Efemérides de hoy 28 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 28 de septiembre?

El 28 de septiembre del 2000, Dinamarca somete a referéndum inhabilitar la cláusula de exclusión voluntaria, aquella que exime al país de la obligación de incorporarse a la zona del euro. La cronología de los hechos comienza en 1992, cuando la UE trata de llevar adelante el acuerdo de Maastricht. La Constitución danesa contempla que se someta a votación cualquier proyecto de ley que implique una transferencia de poderes a autoridades supranacionales. El pueblo danés rechaza el tratado con un 50,7% de los votos.

Bloqueado el acuerdo, la UE desarrolló unas cláusulas voluntarias que no obligaba a Dinamarca a pasar a la tercera fase de la Unidad Económica y Monetaria (UEM). Un segundo referéndum se celebraría, siendo aceptado por el 56,8% de los sufragios.

Con la inminente llegada del euro, el gobierno danés encabezado por el socialdemócrata Poul Nyrup Rasmussen, decidió organizar un nuevo referéndum sobre la entrada de Dinamarca a la tercera fase de la UEM y poner fin a la excepción vigente. Los daneses volvieron a salir a las urnas. Con una participación del 86% del electorado, el 53,1% manifestó de nuevo su rechazo al euro. La corona seguiría siendo la moneda del país nórdico.

Un 28 de septiembre, pero de 1884, inauguran en Liverpool el estadio de fútbol de Anfield. Aunque el campo es ahora el hogar del Liverpool F.C., durante sus primeros años fue la casa del otro gran equipo de Liverpool: el Everton. John Houlding, dueño del terreno de juego, permitió a “the Tofees” disfrutar de las instalaciones a cambio de una pequeña renta. Pasaron los años, hasta 1892, que la directiva del Everton consideró que Houlding estaba lucrándose con el acuerdo y decidieron buscar un nuevo campo de fútbol.

Fue esa decisión por parte de los miembros del club que, sin querer, provocaría la creación de su mayor rival. Houlding, con unas instalaciones que no podía explotar económicamente, decidió entonces crear su propio equipo de fútbol: el Liverpool Football Club.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de septiembre?

1864.- Se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países.

1889.- La Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) define en París la longitud de un metro.

1958.- Los franceses aprueban por amplia mayoría el proyecto constitucional del general De Gaulle, que abre la V República.

1994.- El secretario general del PRI mexicano, José Francisco Ruíz Massieu, es asesinado en Ciudad de México.

1995.- En una finca de un pueblo de Toledo, es hallado el cadáver de la joven Anabel Segura, secuestrada el 12 de abril de 1993. Detenidas cinco personas.

2000.- La visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas (Jerusalén) desata la indignación palestina y marca el inicio de la segunda Intifada.

2008.- Crisis financiera: el Congreso de EEUU y la Casa Blanca acuerdan un rescate financiero de 700.000 millones de dólares para evitar la recesión y el caos en los mercados.

2009.- La píldora del día después comienza a venderse en las farmacias españolas.

2015.- La NASA confirma que hay agua líquida en Marte.

2020.- En España, el Tribunal Supremo confirma la condena de año y medio de inhabilitación al presidente de Cataluña, el independentista Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos secesionistas de los edificios públicos en periodo electoral. El cese de Torra es automático.

2021.- Tras la erupción del volcán, el Gobierno español declara a La Palma zona catastrófica y concede ayudas por 10,5 millones.

¿Quién nació el 28 de septiembre?

1881.- Eugenio D'Ors, escritor español.

1906.- Mari Carmen Prendes, actriz española.

1924.- Marcelo Mastroianni, actor italiano.

1932.- Víctor Jara, cantautor chileno.

1934.- Brigitte Bardot, actriz francesa.

1952.- Sylvia Kristel, actriz holandesa.

1968.- Naomi Watts, actriz australiana.

¿Quién murió el 28 de septiembre?

1895.- Louis Pasteur, químico y biólogo francés.

1930.- Daniel Guggenheim, industrial y filántropo estadounidense.

1964.- Harpo Marx, actor estadounidense.

1970.- John Dos Passos, novelista estadounidense.

1989.- Ferdinand Marcos, expresidente de Filipinas.

2003.- Elia Kazan, cineasta estadounidense de origen griego.

2016.- Simón Peres, expresidente israelí.

¿Qué se celebra el 28 de septiembre?

Hoy, 28 de septiembre, se celebra el Día Mundial de las Noticias.

Horóscopo del 28 de septiembre

Los nacidos el 28 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre, se celebra san Wenceslao I de Bohemia.